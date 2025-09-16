トヨタの「“タマゴ型”ミニバン」！ ぐるぐる回る「シート」搭載の「“全長4.8m級”モデル」！ 次期型エスティマとされた「ファイン コンフォート ライド」とは

「プレミアムサルーン」として生まれた卵型ミニバン？

2017年の第45回「東京モーターショー」で、トヨタは未来の高級車像を示すコンセプトカー「Fine-Comfort Ride（ファインコンフォートライド）」を公開しました。

トヨタはこのモデルを、燃料電池自動車（FCV）技術を核とした「プレミアムサルーンの新しいかたち」と位置づけましたが、その流麗なワンモーションフォルムは多くの人々に「天才タマゴ」と称された初代「エスティマ」の再来を思わせました。

卵フォルムのミニバン！

エクステリアデザインの最大の特徴は、車体中央部が最も幅広く、後方に向かって絞り込まれる「ダイヤモンド型キャビン」と呼ばれる形状です。これは2列目シートの空間を最大化しつつ、空力性能を高めるための機能的なデザインでした。

そのボディサイズは全長4830mm×全幅1950mm×全高1650mm。ホイールベースは3450mmという異例の長さを持っていました。

インテリアは「wearing comfort（快適さに包まれる）」というコンセプトのもと、6席すべてが独立したキャプテンシートで構成されていました。

シートは自由に回転・スライドさせることが可能で、乗員同士が向き合う「コミュニケーション空間」へと変化させることができます。

Bピラーレス構造による大開口のスライドドアも、開放的な室内空間の演出に貢献していました。

パワートレインは水素をエネルギー源とする燃料電池で、各車輪にモーターを内蔵するインホイールモーター方式を採用しました。

これにより、大きなスペースを必要とするエンジンや駆動系などの部品が不要となり、広大な室内空間とデザインの自由度を実現しました。性能面でも野心的で、約3分の水素充填で約1000km（JC08モード）の航続距離を目指していました。

この革新的なコンセプトカーは、SNSなどで「次期エスティマではないか」と大きな話題を呼び、その斬新なデザインや室内空間に称賛の声が相次ぎました。

しかし、多くのファンの期待とは裏腹に、エスティマは2019年に生産を終了し、ファインコンフォートライドの市販化も現在まで実現されていません。