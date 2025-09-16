二百数十年前に「ザクザク出てきた元素」は、希土類元素だった…じつは「汚染地の子どもたちの知能指数が低い傾向にある」という、恐ろしすぎる希土類元素への指摘

元素番号58「セリウム」

この世界を形作る構成要素「元素」。現在までに、なんと118種類の元素の存在が判明しています。

もちろん、私たちヒトの身体もまた、さまざまな元素からできています。そして、からだの中のちょっとした元素のバランスの乱れが、健康状態までをも大きく左右するのです。

そんな元素と人間の深遠な関係を主軸に、118の元素が織りなす物語を、『元素118の新知識〈第2版〉 』の編著者で、『生命にとって金属とはなにか』の著者でもある桜井弘氏に紹介してもらいましょう。

さて、スウェーデンのストックホルムにある医科大学で、ノーベル医学・生理学賞の選考委員会も設置されている、世界で最大の医学系の単科教育研究機関「カロリンスカ研究所」をご存じでしょうか。

このカロリンスカ研究所に、ドイツから留学したのが、前回の記事でご紹介したベリリウムの発見者であるフリードリヒ・ヴェーラー（Friedrich Wöhler、1800〜1882年）です。

ヴェーラーは、同研究所でスウェーデンの偉大な生化学者・医師であるイェンス・ベルセーリウス（1779〜1848年）と出会い、彼のもとで研究生活を送りました。

今回は、ヴェーラーの師であるベルセーリウスが発見した元素からいくつかご紹介したいと思います。まずは、同じくスウェーデンの化学者であるウィルヘルム・ヒージンガー（1766〜 1852年）とともに発見した、元素番号58「セリウム」について取り上げます。

以前にイットリウムについて紹介した際に、レアアースが続々と発見された「ガドリン石」が登場しましたが、じつは、今回のセリウムもガドリン石から発見された元素のひとつでもあります。

その名の源は、ローマ神話の女神「ケレス」

1794年にガドリンによってイットリウムが報告された鉱物から、ベルセーリウスとヒージンガー（スウェーデン）、クラプロート（ドイツ）らは1803年、独自に新しい元素の酸化物を分離した。

そして、元素の発見当時（1801年）に準惑星１号として発見され、ローマ神話の女神「ケレス （Ceres）」の名をとって命名された準惑星ケレスにちなみ、「セリウム（Ce）」と名づけた。異なる国の科学者が最初の発見者であることを争った最初の元素となった（この場合は、スウェーデンとドイツ）。

＊「ガドリンによってイットリウムが報告された鉱物」参考記事：地球史上はじめて発見された「稀少元素」イットリウム…じつは、同じ鉱石ガドリンから、稀少元素が「続々と発見」された驚愕の事実

超伝導物質として注目

セリウムは、地殻には希土類元素中最も多く含まれることもあって、ランタノイド*では最初に発見された。

とはいうものの、実際にはセリウムからガドリニウム（Gd）にいたる複雑な混合物であることが後年明らかにされ、1839年カール・モサンデル（スウェーデン）がセリウムとランタン（La）を分離するまで純粋なセリウムは得られなかった。

＊ランタノイド：原子番号57のランタンから71のルテチウムまでの、性質がよく似ている15の元素類。元素周期表の下方に表示される。ランタノイド15元素と、スカンジウム（原子番号21）とイットリウム（同39）の2元素を、希土元素（レアアース）という。

セリウムは主としてバストネサイト（フッ化炭酸塩）からとれるが、セリウムを主成分とする鉱石（セル石）は元素発見に大きく貢献した。鉱石から一つの希土類元素を分離精製するのは容易ではないが、セリウムの場合は希土類元素では唯一、+4が安定なことを利用して容易に分離精製できる。

+3のセリウムは4f電子**を1個もっているため、常磁性（磁石としての性質）を示す。セリウムなどの希土類元素を含む金属間化合物には、4f電子と伝導電子が絡みあって磁性や超伝導など多彩な性質を示す「重い電子系」とよばれる物質群がある。

＊＊「4f電子」：fは電子の属する方位軌道の名称で、s、p、d、fなどがあり、f軌道では4f電子と5f電子がある。

重い電子系 （金属的な電気伝導を示すにもかかわらず、電子間の相互作用が非常に強いために伝導電子の質量が自由電子の質量に比べて数百倍から1000倍も重くなる物質群）の一つであるCeCu₂Si₂（1979年発見）の超電導が、長年信じられてきた磁気的なゆらぎにもとづく機構では説明できないことがわかり、 興味がもたれている。

意外に身近なところで活躍するセリウム

工業的に重要なのはガラスの研磨剤であり、酸化セリウム（CeO₂）がおもに用いられる。単に硬度が高いだけでなく、酸化セリウムがガラスと化学反応を起こす化学機械研磨（SiーOーCeーOを形成）が重要であり、半導体基板や液晶パネル、宝石の研磨に用いられ る。半導体の研磨は高集積に必須である。

酸化セリウムは紫外線をよく吸収するため、紫外線吸収ディスプレイや車のUVカットガラス、紫外線吸収用化粧品にも用いられる。また、ガラスの不純物として含まれる黒っぽい+2の鉄（FeO）を酸化して、透明度の高いガラスをつくるガラスの色消しにも役立つ。

酸化セリウム中の活性化された酸素は、車の排ガス中の炭化水素（HC）、一酸化炭素（CO）、ノックス（NOx）を素早く酸化・還元するのを助ける。このため、車の排ガスをクリーンにする白金、パラジウム、ロジウムからなる触媒の量を低減でき、注目されている。

アーク溶接には、酸化セリウム入りタングステン電極が用いられる。また、部分的に還元された酸化セリウム（CeO₂-x）は酸素を取り込むので、脱酸素剤として使われている。

セリウムに電子ビームを当てると青色に発光するため、ブラウン管に利用されてきた。近年では、イットリウムの解説でも述べた、イットリウムとアルミニウムの複合酸化物であるYAG（Yttrium Aluminum Garnet。ヤグ）結晶Y₃Al₅O₁₂にセリウムを添加した黄色蛍光体を青色LEDの補色として、白色LEDが開発された。

このほか酸化セリウムは、顔料や陶器の釉薬（うわぐすり／ゆうやく）として黄色系の色を出すのに役立っている。皮革がよく染まるはたらきももっている。

硫化セリウム（CeS₂）は1800℃に耐える耐熱るつぼに用いられる。

需要が増加するレアアースの「将来的なリスク」

一般に、セリウムを含む希土類元素とシュウ酸との塩は水に不溶である。シュウ酸セリウムは不溶で局所に留まり、嘔吐反射を抑えるため、鎮吐薬として用いられている。

植物に与えたところ、セリウムに光合成促進と植物生長が認められた。ミッシュメタルの他のおもな成分であるネオジムとランタンの効果は、植物の種類に依存した。

希土類元素で汚染された地域の子どもたちの知能指数はそうでない地域の子どもたちより低く、ヒトへの長期暴露の危険性が示唆された。希土類元素が、植物や植物を食べた動物からヒトへと移行し、肝臓や腎臓等に集まって生体機能の低下がもたらされた可能性が高いが、詳細は不明である。

技術のハイテク化にともなって希土類元素の使用量は増加しており、将来的な環境リスクとして危惧されている。

生活を豊かに、便利にする反面、そのリスクがあることも忘れてはならないでしょう。リスクをともなう、ということで言えば、放射性元素についても同様のことが言えます。

ベルセーリウスの発見した元素をもう一つご紹しましょう。次回は、原子番号90の「トリウム」です。このトリウムの同位体には、放射性物質のトリウム232があり、ベータ崩壊によりウランにもなるため核燃料とされています。

