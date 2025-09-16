¤Ê¤¼¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÉ½»æ¤¬¡ÈÁÇ¿Í¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ê¤Î¤«¡©¡¡·ã°Â¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÂç¿Íµ¤¡Ö°ì¸®¤á¼ò¾ì¡×¤¬¼ò¹¥¤¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³
¡¡Áá¤¯¤Æ¡¢°Â¤¯¤Æ¡¢»Ý¤¤¡½¡½¤¤¤Þ¤ä¡È¥ª¥ä¥¸¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö°ì¸®¤á¼ò¾ì¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç51Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢°ìÂçµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ºý»Ò¤¬¡¢¼òÆÝ¤ß¤Î´Ö¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö°ì¸®¤á¼ò¾ì¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¡ÈÁÇ¿Í¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤¿¤Á
¡Ö¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÉ½»æ¤Î¥ª¥ä¥¸¤Ï¡¢²¿¼Ô¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¤ò¤«¤¿¤à¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö°ì¸®¤á¼ò¾ì¡×ÃÓÂÞÆî¸ýÅ¹¤Î¹¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤ÎÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¡¢¥Õ¥ê¡¼ÊÔ½¸¼Ô»á¡Ê50¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½µ¤Ë2²ó¤Û¤É¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Ë¤³¤³¤Ç¥¤¥Ã¥Ñ¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥À¡¼¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥ÛÃíÊ¸¤¬¶ì¼ê¤Ê¥ª¥ä¥¸¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤Èºè¤Î2¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢ÃæÄÖ¤¸12ÊÇ¡¢¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼°õºþ¤Î¡¢Î©ÇÉ¤Êºý»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Ãæ¿È¤Ï¡¢ÇòÄá¼òÂ¤¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤Î¤¦¤Þ¤¤ÆÝ¤ßÊý¤Ê¤É¤ÎÆÉ¤ßÊª¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¥Á¥«¥é¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ºý»Ò¤Î¡ÈÉ½»æ¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2022Ç¯¤Î½©¤³¤í¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É½»æ¤¬¡¢Ì¯¤Ê¥ª¥ä¥¸¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Ï½ÐÈÇ¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥×¥í¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤È¤¤É¤¡¢¡È¿·ºî¡É¡Ê¡©¡Ë¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÌäÂê¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥ª¥ä¥¸¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡¢ÁÇ¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°û¿©Å¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼É½»æ¤Ë¡¢ÆÝ¤ßÊª¤Ç¤â¿©¤ÙÊª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥Ä¡¼¤Î¥ª¥ä¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥×¥í¼Ì¿¿²È¡Ö¥ª¥±¥¿¥Ë¶µ¼ø¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¡ÖÌë·Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¡¢Î©ÇÉ¤Ê¼Ì¿¿¡ÖºîÉÊ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö°ì¸®¤á¼ò¾ì¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥á¥Ë¥å¡¼É½»æ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥±¥¿¥Ë¶µ¼ø¡×¤È¤Ï¡¢²¿¼Ô¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡Ö°ì¸®¤á¼ò¾ì¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µï¼ò²°¤Ê¤Î¤«¡¢´ÊÃ±¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡Ö°Â¤¤¡×¤À¤±¤ÇµÒ¤¬Íè¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡Ö°ì¸®¤á¼ò¾ì¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ÖÍÜÏ·ÇµÂí¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö1¹æÅ¹¤Ï¡¢2008Ç¯12·î¡¢ÍÜÏ·ÇµÂí¡¦¿ÀÅÄÆî¸ýÅ¹¤ò¶ÈÂÖÊÑ¹¹¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ÈÎò»Ë¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÜÏ·ÇµÂí³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¢Ã«¼ò¶©Íø¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÊÌ¾Á°¤ËÃíÌÜ¡ª¡Ö¤¿¤Ë¤µ¤±¡×¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï37ºÐ¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¼ò¤Î¹¥¤¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢ËèÆüµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ë°Â¤¤Å¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¢¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À·ã°Â¼ò¾ì¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£Æ±À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ª¤Ê¤¸´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¾®¸¯¤¤¤Ë¤Ï¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¥³¥¹¥È¤ä±¿±Ä¤ÎÌµÂÌ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¾Ê¤¤¤¿·ã°ÂÅ¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢Ã«¼ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎàÅ´Â§á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢°Â°×¤Ë¶Ñ°ì²Á³Ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¶Ñ°ì¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ºàÎÁÈñ¤Î¤É¤ì¤«¤Ò¤È¤Ä¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢Á´¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃÍ¾å¤²¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¾å¸Â¤Ï¡¢ÀÇÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢350±ß¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¸½ºß¤ÏÀÇÊÌ390±ß¡Ë¡×
¡¡1¹æÅ¹³«Å¹¤ÎÆü¡¢Ã«¼ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ßË¼¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó60ÀÊ¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËËþÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â60¿ÍÁ´°÷¤¬¡ÖÃËÀ¡×µÒ¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö¥ª¥ä¥¸¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¿ô»þ´Ö¤¬¤¹¤®¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡¢8¿Í¤Û¤É¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó·³ÃÄ¤¬¡¢µ¢¤ê»ÙÅÙ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡Ö¼ã¼ê¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢ÂåÉ½¤·¤Æ²ñ·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥ï¥ê¥«¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÉôÄ¹¤µ¤ó¤é¤·¤Ç¯Ä¹¼Ô¤Ë¹ç·×¶â³Û¤òÊó¹ð¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÉôÄ¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡½¡½¡Ø¤¨¤¨¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¤¤Î¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢º£Æü¤Ï²¶¤¬Á´Éô¤â¤Ä¤è¡Ù¡×
¡¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ø°ì¸®¤á¼ò¾ì¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¡Ö°Â¤¤¡×¤À¤±¤ÇµÒ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°Â¤«¤í¤¦¤Þ¤º¤«¤í¤¦¡¢¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¥ª¥·¥Þ¥¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÅ¹¤Ç»Å¹þ¤ó¤À¼êºî¤êÎÁÍý¤ò½Ð¤¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÎÁÍý¤Ï¥ì¥ó¥Á¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÒÌ¾Êª¼Ñ¹þ¤ß¡Ó340±ß¤Ï¡¢Å¹¤ÇÆù¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Íµ¤¤Î¡Ò¼êÊñ¤ßÆù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê°ì¸®¤á¾ÆÇä¡Ó290±ß¤Ê¤É¤â¡¢ËèÆü¡¢Å¹¤Ç¼êºî¤ê¤Ç»Å¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÒÌ¾Êª¿ÀÅÄ»Ý¥«¥Ä¡Ó1ËÜ120±ß¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂçÎÌ¤Ë½Ð¤ëÉÊ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÀìÌç¶È¼Ô¤Ëºî¤é¤»¤Æ»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÈ¤²¤ë¤Î¤ÏÅ¹Æâ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ´ðËÜ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¼êºî¤ê¤Ê¤Î¤À¡ÊÃí¡§¾åµ¤Î¡Ò¼êÊñ¤ß¾ÆÇä¡Ó¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¡¢10·î¤«¤é¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Î»Å¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡Ë¡£
¡Ö¤½¤Î¤Û¤«¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃí¤®Êý¤ä²¹ÅÙ´ÉÍý¤òÅ°Äì¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¤ÎÀ¶·éÅÙ¤¬½ÅÍ×¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ç¥Ã¥ÀìÍÑ¤ÎÀöºÞ¤ÈÀö¾ôµ¡¤òÆ³Æþ¤·¡¢Àö¤¤Êý¹ÖºÂ¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤ÎÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ë¢¤ÎÊ¬ÎÌ¤«¤é¥¸¥ç¥Ã¥¤ÎÎä¤¿¤µ¡¢Èþ¤·¤µ¤Þ¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÂ¾Å¹¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö°ì¸®¤á¼ò¾ì¡×¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÌÏÊï¤¹¤ë¶¥¹çÅ¹¤â¤¢¤é¤ï¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡£·ã°Â¼ò¾ì¤Ï¡¢¤É¤³¤â¤ª¤Ê¤¸¤À¤È¸«¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ø¤¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê¡¢³°ÆÝ¤ß¤Î¼«½Í¤Ë¤â½±¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¼ê¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®¼êÀè¤è¤ê¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ËÜ¼Á¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤ÆËá¤¯¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤Ï¡¢¥ª¥ä¥¸¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼êºî¤ê¤Î»Ý¤¤ºè¤ò¡¢°Â¤¯Äó¶¡¤¹¤ëÅ¹¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë½÷ÀµÒ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1¹æÅ¹³«Å¹½éÆü¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¥ª¥ä¥¸µÒ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î¥ª¥ä¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥á¥Ë¥å¡¼ºý»Ò¤ÎÉ½»æ¤Ë±è¤Ã¤¿ÁÇºà¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¼Ì¿¿¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¡ÖÌë·Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ø°ì¸®¤á¼ò¾ì¡ÙËÜÍè¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¿¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¼Ô¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¥ª¥±¥¿¥Ë¶µ¼ø¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»£±ÆÁ°Æü¡¢»¶È±¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥ª¥±¥¿¥Ë¶µ¼ø¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤³¤Î¤Ò¤È¡¢²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö°ì±þ¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦»Ê²ñ¶È¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡1973Ç¯¡¢ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ¡¢¾åµþ¤·¤¿¡£Åö½é¤Î·ÝÌ¾¤Ï¡Ö¥ª¥±¥¿¥Ë¥¤¥¯¥í¥¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤»þ´ü¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ò»£¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢Ìë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿½÷À¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢ÆÝ¤ß¤Ë¤â¹Ô¤±¤Þ¤¹¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ìë·Ê¤ò¤¤ì¤¤¤Ë»£¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤Õ¤¯¤á¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Îµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤Î»£±Æ¤ò²¿²ó¤«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Èþ¤·¤¤Ìë·Ê¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡½¡½¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢½ÐÍè¾å¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡ØÌë·Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò»£¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢Ç¯¤Ë1²ó¡¢¤½¤ì¤é¤ò½¸¤á¤¿¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ª¥±¥¿¥Ë¶µ¼ø¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î°ìÈÌ¿Í¤Ê¤Î¤À¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï104¿Í¡£¤½¤Î¤¦¤Á90¿Í¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¤Î¤³¤ê¤Ï¾Ò²ð¤ä¡¢¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¼«¤é»£±Æ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¿¤Ò¤È¤¿¤Á¤À¡ÊÍÎÁ¤Ç¡¢°ìÈÌ¤«¤é¤Î»£±Æ´õË¾¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡ÖÌë·Ê¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó+Ìë·Ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤à¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡»£±Æ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¶ìÏ«¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤ÆÌë·Ê¤¬Èþ¤·¤¤¾ì½ê¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢°Å¤¤¤È¤³¤í¤ØÆþ¤ê¤³¤ó¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê±ü¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÌë·Ê¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¤«±ó¤¯¤ËÌë·Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤È¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»£±ÆÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢»¶È±¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»¶È±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¾®¤®¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤¬È¾¸º¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ü¥µ¥Ü¥µÈ±¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢Á°Æü¤Ë»¶È±¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»£±Æ¸å¤Î¥ì¥¿¥Ã¥Á¡Ê½¤Àµ¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬½÷À¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¥ï¤ä¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤ò¥ì¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏµÕ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
1Ç¯¤Ë113²ó¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡Ö°ì¸®¤á¼ò¾ì¡×¤«¤é¡¢¥á¥Ë¥å¡¼É½»æ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢
¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡Á¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡Ø°ì¸®¤á¼ò¾ì¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ÃæÌî¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤ó¤Ç¡¢ÃæÌîËÌ¸ýÅ¹¤Ï¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î´Ö¤â¡¢Ï¢Æü¡¢Ìë8»þ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤ÎÂçºå¤Øµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢½½»°Å¹¤ä¤ª½éÅ·¿ÀÅ¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ç¤âÇ¯¤Ë100²ó¤Ï²¼¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯¤Ê¤É¡¢¡Ø°ì¸®¤á¼ò¾ì¡Ù¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ò¿ô¤¨¤¿¤é¡¢113Ëç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¡ª¡¡3Æü¤Ë1²ó¤Ï¡¢¡Ö°ì¸®¤á¼ò¾ì¡×¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Ù¤¯¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡104¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤â²¿¿Í¤«¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢°ä±Æ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢¥ª¥±¥¿¥Ë¶µ¼ø¤Î¤â¤È¤Ø¤Ï¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤è¤ê¤â¡¢½÷À¤«¤é¤Î»£±Æ´õË¾¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢º§³èÍÑ¤Ç¤¹¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Î½÷À¤Ï¡¢¥×¥í¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿´Û¤À¤È¡¢¤à¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤Ê¤¿¤â¡ØÌë·Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ì¸®¤á¼ò¾ì¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢3·î¤È10·î¤Ë¿·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥á¥Ë¥å¡¼ºý»Ò¤ÎÉ½»æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Î¡È10·î²þÊÑ¡É¤Ï½àÈ÷¤ä»Å¹þ¤ß¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥±¥¿¥Ë¶µ¼ø¤Î¸ÄÅ¸¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï½ô»ö¾ð¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø°ì¸®¤á¼ò¾ì¡Ù¤Î¥á¥Ë¥å¡¼É½»æ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1Ç¯Ãæ¡¢Á´¹ñ51Å¹ÊÞ¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡10·î¡½¡½º£ÅÙ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡ÖÌë·Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿¹½ÅÎÉÂÀ¡Ê¤â¤ê¤·¤²¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë
1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£½µ´©¿·Ä¬µ¼Ô¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·Ä¬¼Ò¤Ç42Ç¯´Ö¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡£²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÉÙ³ßÅ´²Ð¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô