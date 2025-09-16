事業承継によって技術や雇用を未来へつなぐ――。国をあげて推奨され、メディアにも肯定的に扱われることの多い「M＆A」（Mergers and Acquisitions／合併と買収）である。しかしその裏側に目を向けてみると、「金だけ奪われ、会社は倒産に追い込まれた」などといった、悪質な買い手企業によるトラブルが横行している。こうした問題の本質を探ると、買い手と売り手を仲介する事業者の無責任な体質が垣間見える。軒並み高年収で知られる「M＆A仲介会社」の“光と影”に迫った。

＊＊＊

【写真を見る】知らないと“危なすぎる”M&A、そのトラブルの全貌

東京都内で専門商社を営む、さる経営者が言う。

「うちは全従業員が十数人程度の小さな会社なのですが、ここ数年で2社買収した実績があるからか、いわゆる『M＆A仲介会社』の方から営業の連絡をよくいただきます。話を聞いてみると、仲介手数料は最低成功報酬として2500万円、しかも私ども買い手側だけでなく、売り手側からも同額の報酬をもらうと言われて驚きました。仲介会社って、本当にそれだけの仕事をやっているのでしょうか」

美談の裏には“闇”も潜む

後継者不足に悩む事業者が増え、技術や雇用を次世代へつなぐ手段としてM＆Aが国を挙げて推奨される時代になった。テレビや新聞でM＆A仲介を美化する広告を目にしたことがある人も少なくなかろう。

こうしてある種の“希望”のように扱われてきた世界であるものの、その裏に潜む“闇”の部分が明るみに出てくるようになったのはここ1年ほどのことだ。

「悪質な買い手企業だと気づかずに会社を売却してしまった結果、ひどい金銭的被害に遭ったり、倒産に追い込まれてしまったりしたケースが相次いでいます」

そう語るのは、M＆A仲介をめぐるトラブルについて第一線で取材を続ける、朝日新聞記者の藤田知也氏。これまでの膨大な取材の成果をまとめた新刊『ルポ M＆A仲介の罠』（朝日新聞出版）を7月に上梓し、大きな話題を呼んでいる。

「たとえば、短期間に30社程度の中小企業をM＆Aで傘下に収め、その多くでトラブルを引き起こした投資会社があります。中小企業の事業を引き継ぐや否や、『必要なときにはお金を返すから』と、現預金の多くを自社の口座に移させておいて、実際に必要なときにお金はなかなか返ってこない。ゆえに給与や取引先への支払いなどが滞り、倒産に追い込まれた会社も少なくありません」

この投資会社はルシアンホールディングス（以下、ルシアン社）といい、当初は「コロナ禍で弱った会社を買収して事業を拡大する」という展望を掲げていた。しかし無理な買収を続けるうちに、キャッシュが不足したのだろうか。新たに買収した会社から資金を引き抜いては、以前に買収した会社での未払いなどにあてるということを繰り返すようになったのだという。

「被害に遭った売り手企業の経営者の中には、退職金や貯金を従業員の給与にあてたり、資産を売却しても返しきれないほどの債務の連帯保証を抱えてしまったりした人もいます。しかし一度買収されて買い手の会社となっている以上、法的な責任を問うハードルは高い。巧妙かつ悪質な手法が繰り返されてきたわけです」

代表者はすでに行方をくらましていて、どの“被害者”も連絡はとれないままだ。

仲介会社の「無責任」

かようなまでに悪質な買い手企業の振る舞いに、衝撃を覚える方も多かろう。一方で藤田氏は、「問題の本質は別のところにある」と指摘する。

「悪質な買い手企業に問題があるのは言うまでもありませんが、着目すべきなのは、そのような企業を『売り手』に紹介しておきながら、“成約後”にトラブルが起きても関知せず、高額な“成功”報酬を得たままの仲介会社が何社もあるということです」

買い手・売り手双方に問題がないかを事前によく調べ、トラブルが起きない対策が徹底されている――。多額の報酬を得る仲介会社なら、そのくらいの期待は持たれても当然だろう。だが悲しいことに、理想と現実は異なるようだ。

「昨年春に最初の報道が出るまでは、会社の財務状態をろくに調べていない仲介業者が大手も含めてたくさんありました。売り買いされる売り手側の対象会社は念入りに調べるのに、買い手の調査はネットで軽く検索したり、口頭で『資金は潤沢』と言われたのをうのみにしたりしていた例もありました。なかには、支払いを踏み倒すような悪質な買い手だと知りながら、売り手に紹介して成約させた“悪徳業者”も……。この1年ほどで改善が進んだとはいえ、まだ道半ばだと思います」

M＆Aは「一度きり」となることの多い売り手と比べ、買い手側はリピーターとなって仲介会社にとっては“上客”になる可能性がある。よって、本来は中立であるべき仲介業者が買い手のほうに肩入れしやすい構造があるのだと藤田氏は言う。ルシアン社が多くの仲介会社から案件を持ち込まれる存在であったのも頷ける。

平均年収“2000万円超え”の仲介会社も

こうした「無責任な仲介」がなぜ横行するのか。原因はそのビジネスモデルにある。

「仲介会社にとっては『成約＝ゴール』となりやすい。一件の仲介が決まるたびに、仲介会社は多額の仲介手数料を稼ぎ、その一部が成果報酬として給与に上乗せされるようになっています。仲介会社の給与が軒並み高いのは、成約するたびに多額のインセンティブがもらえるからです」

藤田氏の新刊によると、各社の「平均年収」は、日本M＆AセンターHDは1182万円（24年3月期）、M＆Aキャピタルパートナーズは2277万円（24年9月期）、ストライクは1608万円（24年9月期）と、いわゆる業界の“御三家”は軒並み国内企業トップクラスの水準を誇る。

そのような“境遇”を考えれば、血眼になって売り手・買い手となる企業を見つけた結果、どちらかに不安材料が見つかったとしても、それをもって仲介を断念するのは容易でないことも想像できる。多少の懸念には目をつぶってでも、成約さえしてしまえばそれが個人業績となり、そのままボーナスに反映されるわけだ。

「業界に吹く追い風を受けて、各社が好待遇で営業担当者を採用しています。M＆Aの知識を兼ね備えた人だけではなく、いわゆる“営業で稼ぐ会社”からやってくる人も多い。それが一概に悪いなんてことはありませんが、皆が皆“M＆Aのエキスパート”かというと、必ずしもそうではない実態がありそうです」

まして、事業者に必要な免許などもないため、仲介業を営む企業は600社を超えるともいわれる。もちろん、買い手・売り手双方にとって有益なM＆Aが実現したケースも無数にあるだろう。だが無責任な仲介が横行したことでトラブルが多発しているのは紛れもない事実。文字通り“玉石混交”の世界なのである。

トラブルの「事例」と「原因」を知り、わが社を守る

藤田氏の報道を端緒にこうした業界の課題が浮き彫りになり、中小企業庁がガイドラインを改定するなど、改善への歩みは始まったかに見える。しかし法規制があるわけでもなく、同庁の登録制度に名を連ねず、監視の目が行き届かない仲介会社も少なくない。

では、これから事業の引き継ぎを考える事業者が、悪質な買い手企業の買収に巻き込まれるのを防ぐにはどうすべきか。

「まずは、トラブルの事例を具体的に知っておくことが役に立ちます。そこから浮かぶ原因の一つは、『買い手企業に対する事前調査』が不十分で、買い手の実態をよく知らずに契約していることが挙げられます。数年分の決算書を取り寄せて財務状況を確認するのはもちろん、どんなビジネスモデルでどのように収益を得ているのか、これまで買収した会社はどのように運営されているのかなど、買い手にふさわしいと納得するまで自ら質問したり確認したりするのがよいでしょう。わかったふりをするのは禁物。仲介会社をアテにしすぎず、自分の目で確かめて納得することが大事です」

そしてもう一つ、重要なポイントは、中小企業などが金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が会社の連帯保証人となる「経営者保証」が確実に外れるよう手続きを踏むことだ。

「これまでのトラブルでは、契約上は『数カ月以内に経営者保証を解除する』と約束されていたはずが、実際はなかなか解除されず、資金を引き抜かれて倒産した挙げ句、多額の債務を前の経営者（売り手）が負わされるという悲惨なケースが目立ちます。金融機関には事前に相談し、M＆Aの決済（クロージング）と同時に保証解除の手続きも完了させることを原則とすべきだし、それができないようなら融資の全額返済を同時に済ませる手などもある。大事な条件は『事後』の約束に回してはいけません。そうした提案を持ちかけられたら、立ち止まって考え直すくらいの慎重さが必要です」

藤田氏の新著では、ルシアン社以外の事案も多数紹介しているというが、まずはこうした“問題事例”を把握しておくだけでも、強い防衛策となるであろう。

「あとはやはり、事業を引き継いだ後の話を、できるだけ具体的に交わしておくことです。買収後は資金を誰がどう管理するのか、前の経営者が担っていた仕事は誰がどう引き継ぐのか、引き継ぐ人とはどのような人なのか、いろんな点を丁寧に議論して確認し、買収後の会社の姿を具体的にイメージできるようにしておけば、買い手側との“認識の齟齬”は生じにくくなるはず」

そして最後に、こう付け加える。

「双方にとって良いM＆Aもたくさんありますし、誠意と知識を兼ね備えた仲介会社の担当者も少なくないでしょう。しかし残念ながら、不幸なM＆Aをもたらす雑な仕事をする仲介が完全になくなることもないでしょう。多くの方にこのような実態を知ってもらい、業界もレベルアップしてより良い方向に変わっていくことを願っています」

デイリー新潮編集部