寿司ネタなどで人気のマグロ。なかでも最高級と言えるのが、青森県大間産などの本マグロ（標準和名・クロマグロ）だ。「国産・天然」の本マグロが一番と言えるが、本マグロに次いで“2番目に高級なマグロ類”について、「魚名を変えてはどうか」という議論がにわかに湧き上がっている。【川本大吾／時事通信社水産部長】

2番目に高級なマグロとは、標準和名「ミナミマグロ」、別名「インドマグロ」である。高級感たっぷりで魚市場ではメバチマグロやキハダマグロ、ビンナガマグロとは一線を画す存在だ。目利きのプロたちの間では、本マグロと肩を並べるほど高値取引されるものの、魚市場を一歩出ると知名度が急落し、単なる「脂の乗ったいいマグロ」として握り寿司や海鮮丼のネタになる。

魚市場では「インド」と呼ばれるミナミマグロ

ミナミマグロの知名度が低いことを示す、おもしろい話がある。水産部に所属する“魚記者”である筆者は、漁業団体や魚市場、飲食店関係者に取材する機会が多いのだが、数年前にマグロ団体幹部や若手寿司職人と会食した際のこと。高級マグロに話が及び、若手寿司職人が個人的な意見としてこう言い放った。「僕はミナミマグロよりインドの方が好きですね」、と。

「ミナミマグロ＝インドマグロ」であることは、魚関係者の間では「クロマグロ＝本マグロ」と同様に“常識”と言っていい。それだけに、「ミナミマグロとインドは同じですよ！」と誰かが突っ込んだ。はっきりと覚えていないが、筆者だったかもしれない。

なぜ魚名が浸透しないのか

運悪くマグロ団体の幹部が同席していただけに、その寿司職人はちょっと恥ずかしくなったのか、しばらく沈黙を続けた。きっと顔から火が出るほどの思いをしたに違いない。寿司職人として失格とは言わないまでも、発言を聞いていたマグロ団体幹部も「あれっ、この職人は大丈夫か？」と、不思議な表情を浮かべていたのを思い出す。

魚を扱う職業で、しかも、経験が浅いとはいえ寿司職人ともなれば、知っているのが当たり前の知識ではある。とはいえ、職人のなかにも「別物」と勘違いしている人がいるくらい、ミナミマグロ（インド）の認知度が低いということではないか。

では、なぜミナミマグロの魚名は浸透しないのだろうか――。本マグロは大間のような近海で漁獲され、北海道から沖縄まで各地の漁港で水揚げされるだけでなく、遠洋漁業でも主役級の獲物として扱われるなど、「マグロの王様」として君臨する。

そもそもマグロの前に「本」と付くだけに、正真正銘マグロの筆頭として知らない人は少ない。これに対しミナミマグロはどうか。インド洋など南半球で漁獲され、大半が冷凍されて静岡県の焼津港か清水港で陸揚げされる。その後、商社や加工業者などを通じて料理店や鮮魚店に送られるため、地元以外では産地が知られてない。

そればかりか、「ミナミ」や「インド」という魚名から、「南の島の周辺など、温かい海域に生息し、漁獲される印象があるため、飲食店などでは前面に出さない傾向がある」とマグロ漁業関係者は指摘する。

「本マグロよりインドが好き」という市場関係者も

魚のまち・築地場外市場（中央区）で、主にミナミマグロの握り寿司を店頭販売する「築地まぐろ みやこ」の店主によると、

「日本人やインバウンドの客から“これは何マグロですか?”と尋ねられ、ミナミマグロやインドマグロだと答えると、客はピンとこない表情を浮かべて“本マグロじゃないんですか”と言ったりする」。半信半疑な反応だが、そうした客が「店頭にあるテーブルで買った握り寿司を食べて、“おいしい”と喜んでくれるのをみると、ミナミマグロの知名度の低さを実感する」（店主）と話す。

築地から移転した豊洲市場（江東区）でミナミマグロは「インド」と呼ばれ、高級マグロとして定着。陸揚げされたなかでも“上物”が運ばれるだけに、入荷状況によっては本マグロをしのぐ競り値がつくことも珍しくない。

豊洲でマグロを取り引きするベテランの競り人は、「インドは本マグロに比べて酸味が少なく甘みが強いから、寿司ネタに一番合っていると思う」と太鼓判を押す。他にも「本マグロよりインドが好き」という市場関係者は少なくない。

ところが、漁船から陸揚げされたミナミマグロ全体の価格をみると、大きく本マグロに水をあけられている。日本かつお・まぐろ漁業協同組合（同）によると、静岡県焼津港での今年1〜7月までの価格は、1キロ当たりの平均が1600円ほど。本マグロの約2400円よりかなり安い。

実は、ミナミマグロは3年前と比べて3割ほど安くなっており、採算割れからミナミマグロを漁獲対象とする漁業者が、ここ数年間で廃業に追い込まれるケースもあったという。

「南極マグロ」に改名も？

「いいマグロなのに知名度が低くて値が出ない」

漁業関係者の嘆きの声が広がるなか、ミナミマグロの人気向上へ向けたイメージの刷新が必要とみて、同組合は漁業者や流通業者なども含め、別名となる新たな魚名を模索することにした。

実際にミナミマグロの漁場は、南緯30度〜45度、海面水温10度ほどの冷たい海域で漁獲後には、漁船上でマイナス60度の低温で凍結されて帰港する。マグロ類のなかでは、最も南極に近い海域で獲れるため、同組合は「南極マグロ」などを候補に、広く魚名を募っていくという。

ただ、消費者庁によると、魚名表示は「標準和名あるいは、より広く一般に使用されている名称を表示することができる」（食品表示課）ため、別名が決まっても浸透するまでは、単独で使用することはできない。

同組合は、11月24日に都内で一般向けのイベントを開催し、「南極マグロ」など別名を広く募集。同時に、多くの来場者にミナミマグロを無料で提供するなど、PRを展開していく。

同組合の香川謙二組合長は、「ミナミマグロは漁業者が遠い冷たい海域で漁獲し、超低温で凍結させた国産、天然の高級マグロだということを多くの人に知ってもらいたい」と強く訴えている。

