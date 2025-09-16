◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-2中日(15日、甲子園球場)

阪神は、佐藤輝明選手の2打席連続ホームランなどで6点を奪い、中日に快勝。両リーグ最速で80勝としました。

佐藤選手が先制タイムリー二塁打を放ち、その後は2打席連続アーチを記録。38本塁打、96打点でどちらもキャリアハイ更新しています。

藤川球児監督は「いい敬老の日になったんじゃないですかなと思いますね、天気もよかったので、2本とも素晴らしいホームランだった」と絶賛。

5回1失点で2勝目をあげたネルソン投手は、先発しては今季初勝利。投打かみあう内容に、「ホームランもよかったし、ネルソンもよかったし、天気もよかった。言うことなかったですね」と笑みを浮かべました。

また投手陣では、8月末に昇格した3番手で登板した畠世周投手が、今季6試合無失点と好リリーフ。藤川監督は「調子が落ちてきてもいざというときになれば、上がってくる計算もありますから、そのあたりは個々にコントロールしながらですけれど、良い1日になったんじゃないですかね」と充実した投手運用に自信をのぞかせています。