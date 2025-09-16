¹Åç¡¦¾®±à£³´§Á°¿Ê¡¡´ñÀ×£Ã£Ó¤ØÁ´ÎÏ¡ª£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ£²»Í»àµå¡¡°ÂÂÇ¿ô¡¢ÂÇÎ¨¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ç¥»¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×
¡¡¡Ö¹Åç£¶¡Ý£²¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¾®±à»ß¤Þ¤é¤ó¡ª¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£½é²ó¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Ï»²óÌµ»àËþÎÝ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£°ÂÂÇ¿ô¡¢ÂÇÎ¨¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¡È£³´§¡É³ÍÆÀ¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡££Ã£Ó·÷¤Þ¤Ç£µ¥²¡¼¥àº¹¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ä¤ê£±£±»î¹ç¡¢´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¤¿¤á¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÃË¤¬¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤À¡£¹â¤Þ¤ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¡¢¤µ¤Ã¤½¤¦¤È°ìÎÝ¤ØÁö¤ê½Ð¤¹¡£¾®±à¤¬¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ÇÄ´»Ò¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡££²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò²÷¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÌÔ¹¶¤Ç»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒ¸å½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÌø¤ÈÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¡£¡ÖÁ°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È£²µåÌÜ¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò±¦Á°¤Ø±¿¤ÖÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤ÇÂÇÀþ¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢ºäÁÒ¤âÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É±¦ÏÓ¤«¤é°ìµó£´ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÏ»²óÌµ»àËþÎÝ¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ·ò¤ÎÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹ÃæÁ°£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤âÄÉ²ÃÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¿¶¤ê¤»¤º¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£²°ÂÂÇ£²»Í»àµå¤Ç£´½ÐÎÝ¡£°ÂÂÇ¿ô¡¢ÂÇÎ¨¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤â£·¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¤³¤Î´Ö¤Ï£²£¹ÂÇ¿ô£±£´°ÂÂÇ£¸ÂÇÅÀ¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ê£¿ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÁÀ¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÀäÂÐÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ÊÈ¯¸À¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¸ñÅÞ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¾®±à¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ã¥·¥åÀ½¤Î¥Ð¥Ã¥È¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ºà¼Á¤À¡£½À¤é¤«¤¯¡¢ÀÞ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£µ¨¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡££±£°ËÜ°Ê¾å¤ò»È¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤ÏÎô²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä«»³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¾®±à¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤Îµ°Æ»¤¬ÍýÁÛÅª¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤éµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤êÀè¤Ã¤Ý¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤âÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³°Ìî¤ÎÁ°¤ËÍî¤Á¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ºà¼Á¤Î¼åÅÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¡¢ÂÇ·âµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¢£Ã£Ó·÷Æâ¤Þ¤Ç£µ¥²¡¼¥àº¹¡£°ÍÁ³¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»Ä¤ê»î¹ç¤â¾¯¤Ê¤¤¡£°ìÀï°ìÀï¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀï¤¦»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ÏÁª¼ê¤âÆ±¤¸¡£¡Ö¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾®±à¡£»Ä¤ê£±£±»î¹ç¡£²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÄü¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£