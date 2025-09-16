【ニューヨーク＝小林泰裕】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）は１５日、テスラ株約１０億ドル（約１４７０億円）を購入したことを明らかにした。

市場では、マスク氏が引き続きテスラの経営に注力するとの見方が強まり、１５日の取引でテスラ株は一時７％超急騰した。

米当局への提出書類によれば、１２日付で計２５７万株が購入された。１２日の終値で計算すると約１０億２０００万ドルとなる。購入前の時点でマスク氏の出資比率は約１３％で、テスラの筆頭株主となっている。米ＣＮＢＣによれば、マスク氏がテスラ株を購入するのは２０２０年以来で、今回の購入額は過去最大規模になる。

マスク氏はテスラ以外にも宇宙開発企業スペースＸなど複数の企業を率い、政治活動にも関心を示している。テスラの取締役会はマスク氏をテスラの経営に専念させるため、今月５日に今後１０年で最大１兆ドル（約１４７兆円）規模の報酬案を提示した。マスク氏が１２日にテスラ株を追加購入したことで、市場ではマスク氏がテスラの経営に注力するとの期待が高まった。

もっとも、テスラ自体はマスク氏の政治的言動への反発から不買運動が広がり、業績不振が続いている。