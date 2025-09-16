【U18日清食品トップリーグ2025 女子】岐阜女子高等学校 73ー64 精華女子高等学校（9月14日／グリーンアリーナ神戸）

【映像】高校女子が放った復活の超ディープスリー

怪我を乗り越えてコートに戻ってきた岐阜女子高等学校（岐阜県）の小松美羽が、圧巻のディープスリーを決めた。

9月14日、U18日清食品トップリーグ2025が行われ、岐阜女子は精華女子高等学校（福岡県）と対戦し、73ー64で勝利した。

この試合で輝きを放ったのが、怪我から復帰を果たした小松だった。65ー55とリードして迎えた第4クォーターの残り3分4秒、右45度に運んだ小松は、ショットクロック残り3秒で、かなり距離のある位置からディープスリーを選択。すると大きな弧を描いたシュートは、バックボードに当たってネットを揺らす。意表を突いたバンクショットにアリーナからは大歓声が起こった。

小松は東海高等学校総合体育大会の決勝で膝を負傷。チームのエースは、夏のインターハイはメンバー外となり応援席で声援を送った。当初は長期離脱が予想されていたが、この試合で復帰を果たすと26分20秒のプレータイムでチームトップの18得点をマーク。4リバウンド3アシスト1スティールと世代屈指のゲームメーカーとして完全復活のパフォーマンスを見せた。

（ABEMA／U18日清食品トップリーグ2025）