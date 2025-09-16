大谷翔平 50本塁打50奪三振 史上初の『50-50』にダブルリーチ！次回登板へ笑顔交え準備着々



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月14日(日本時間15日)ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠オラクル・パーク＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手（31）は14日（日本時間15日）、敵地でのジャイアンツ戦前にブルペンで登板調整を行い、変化球を交えながら24球を投げ込んだ。

リラックスした表情で笑顔も見せ、状態の良さをアピール。投球後にはスタンドのファンにボールを投げ入れるなど、終始和やかな雰囲気に包まれた。

大谷は16日（同17日）の本拠地フィリーズ戦で先発登板することが決定済み。シーズン終盤の重要なマウンドに向けて、準備は着々と進んでいる。

大谷は今季すでに49本塁打、49奪三振をマークしており、メジャー史上初となる「50本塁打・50奪三振」の "50-50" 達成にダブルリーチの状況。次回登板予定の16日（同17日）の本拠地フィリーズ戦で、歴史的偉業を達成する可能性がある。

また、この日の試合では「1番・DH」で出場し、6打数1安打2三振。9回の最終打席で中前打を放ち、連続試合出塁を19に伸ばすとともに、キャリアハイとなる135得点目をマークした。

チームは打線の爆発で10対2と快勝し、地区優勝へのマジックを「10」とした。

