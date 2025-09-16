好きなのり巻きはどれ？＜回答数 38,831票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第290回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きなのり巻きはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:好きなのり巻きはどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ゴマ油たっぷり韓国風のり巻き（キンパ）
【材料】（1本分）
お米 1合
塩 少々
ゴマ油 小さじ 1
牛肉(薄切り) 30g
<合わせ調味料>
焼き肉のタレ 小さじ 2
砂糖 少々
白ゴマ 少々
ホウレン草 1株
しょうゆ 少々
ゴマ油 少々
ニンジン 3cm
大葉 3~4枚
焼きのり 1枚
ゴマ油 適量
白ゴマ 適量
【下準備】
1、お米は炊く30分以上前に洗ってザルに上げ、炊飯器の内釜にお米、すし飯の分量の水を入れ、スイッチを入れる。炊きあがったら15分くらい蒸らす。
2、＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
3、ホウレン草は、分量外の塩少々を加えた熱湯でゆでて水気を絞り、根元を切ってしょうゆ、ゴマ油をかけて味をなじませておく。
4、ニンジンは皮をむき、細切りにする。大葉は軸を切る。
【作り方】
1、ボウルにご飯を入れて塩、ゴマ油を加えて混ぜ合わせる。
2、フライパンにゴマ油を熱し、ニンジンを入れて炒め、分量外の塩少々を加えてニンジンがしんなりするまで炒める。
3、フライパンにゴマ油を熱し、牛肉を入れて炒め、色が変わってきたら＜合わせ調味料＞を加え、炒めながら汁気がなくなるまで炒め合わせる。
4、巻きすに焼きのりをのせて(1)を軽くまとめ、焼きのりの向こう側4cmを残して全体に広げる。広げたご飯の中央を少しへこませ、大葉、ニンジン、牛肉、ホウレン草をのせる。
5、手で具を押さえながら、巻きすごと持ち上げ、手前のご飯と向こうの側のご飯を合わせるように巻く。巻き終わりを下にして形を整える。上になる部分にゴマ油をぬり、白ゴマを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
(E・レシピ編集部)
