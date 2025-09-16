ドル円は一時１４７円台前半に下落 ＦＯＭＣ待ちで変化なし＝ＮＹ為替概況 ドル円は一時１４７円台前半に下落 ＦＯＭＣ待ちで変化なし＝ＮＹ為替概況

きょうのＮＹ為替市場、全体的にドル売りがやや優勢となる中、ドル円は一時１４７円台前半に値を落とした。本日の２１日線は１４７．５５円付近に来ていたが、基本的にはその付近での上下動が継続している。１００日線と２００日線の間でのレンジ取引に変化はない。



市場は今週のＦＯＭＣの結果を待っている。先月のジャクソンホールのシンポジウムでのパウエル議長の発言以降、雇用やインフレの指標を経て、市場はＦＲＢの利下げへの期待を高めている。一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げはないと見られているようだが、ほぼ利下げを確実視しているようだ。



短期金融市場でも完全に０．２５％ポイントの利下げを織り込んでおり、利下げ再開自体は既定路線と考えられている。そのような中、市場は今回同時に発表されるＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）に関心が移っている。



市場は今回を含めて３回、年内に予定されているすべてのＦＯＭＣでの利下げを完全に織り込む動きが見られている。ドット・プロットが果たして市場の期待に沿った内容となるか注目される。いずれにしろ、ＦＯＭＣまでは様子見の雰囲気が広がることも予想される。



ユーロドルは１．１７７０ドル近辺まで上昇し、ユーロ円は１７３円台半ばでの推移となった。１７４円に強い上値抵抗が観測されており、その水準には慎重なものの下押す動きもなく、年初来高値での取引が続いている。



アナリストは、ユーロドルは今週から再開されるＦＲＢの利下げで、年末までに１．２０ドルまで上昇する可能性があると述べている。米企業の税金支払いなどの季節要因が９月のドル買いを支えているが、１０月以降はＦＲＢが年内に計０．７５％ポイントの利下げが予想されるため、ドルは下落するという。



同アナリストはまた、ＥＣＢは利下げサイクルを終了した可能性が高い中、ユーロドルの上昇余地は広範なドル安に左右されるとも述べている。



なお、短期金融市場は、ＦＲＢが年内の残りのＦＯＭＣである９月、１０月、１２月にそれぞれ０．２５％ポイントの利下げを実施する確率を完全に織り込んでいる。



ポンドドルは１．３６ドル台に上昇。一方、ポンド円は２００円台を維持しており、年初来高値圏での推移を続けている。



今週は英中銀も政策委員会（ＭＰＣ）が予定されているが、据え置きがほぼ確実視されている。インフレが高水準で推移しており、英中銀も追加利下げに慎重になっている状況。リーブズ財務相が１１月に発表する秋季予算案で、増税が予想される中、英景気の先行きには不透明感が根強いものの、インフレへの懸念も根強い。英中銀はＦＲＢと同様に「雇用の伸びが鈍る一方、公共料金など政策要因で物価が押し上げられる」という難しい状況でバランスを探っている。



市場はむしろ、今回は１０月からの量的引締め（ＱＴ）の減速を注目しており、保有する国債の縮小ペースを減速させると見込まれている。英中銀は２０２２年初めにＱＴを開始し、保有する国債をピーク時の８９５０億ポンドから今年８月末までに５８６０億ポンドへと減らしてきた。直近１２カ月では年１０００億ポンドを削減している。ただし、１０月以降はこれを年７００億ポンド程度のペースに減速するとエコノミストは見込んでいる。



