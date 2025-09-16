◆バレーボール男子 世界選手権 第４日（１５日、フィリピン・マニラ）

１次リーグ（Ｌ）を行い、Ｇ組で世界ランク７位の日本は同９位のカナダに０―３で完敗した。１３日のトルコ戦から１セットも奪えずまさかの２連敗。５１年ぶりのメダルの夢は破れ、１８年以来２大会ぶりに決勝トーナメント（Ｔ）進出も逃した。石川祐希主将（２９）＝ペルージャ＝は「力がないチーム」とぼう然。２８年ロサンゼルス五輪に向け、厳しい結果を突きつけられた。１７日に今季最終戦となる、同７５位のリビアと初対戦する。

目を背けたくなる“マニラの悲劇”だった。日本はあっさり２セット（Ｓ）を奪われ、崖っぷちの第３Ｓ。カナダのマッチポイントで強打を打たれて完敗。２戦で１Ｓも奪えず、２連敗で敗退が決まり、高橋藍はぼう然と立ち尽くした。「負けたら終わり。勝つしかなかった。非常に悔しい。力がここまでだったと認めるしかない」。攻守で振るわず、途中でベンチに下がった石川も「力がないチームと改めて感じた」と嘆いた。

悪夢は続いた。トルコとの初戦に０―３で完敗。中１日で臨んだが「切り替えられなかった」。前戦と同じ先発布陣で、第１Ｓから石川がサーブレシーブを崩された。日本らしい守備から攻撃につなげる形が作れず、５得点の石川は「何もできず終わった。打開策を与えられなかった」と責任を背負った。藍は「力不足」とチーム最多１１得点と粘るも悔いた。パリ五輪代表のセッター・関田誠大（３１）＝サントリー＝が右足の手術で合流できず、起用された大宅と永露が穴を埋められなかったのも大きかった。

５１年ぶりのメダルの夢は破れたが、リビアとの今季最終戦が残る。来年にはロス五輪の出場権が懸かるアジア選手権も待つ。「負けた２試合は忘れない。経験とし、強くなる」と藍は必死に顔を上げた。