◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山・芝２２００メートル、良）

菊花賞トライアルの第７９回セントライト記念・Ｇ２は１５日、中山競馬場で行われ、皐月賞馬ミュージアムマイル（戸崎）が１番人気に応えて重賞２勝目。目標の天皇賞・秋（１１月２日、東京）へ好発進を切った。

Ｇ１馬の力を見せつけた。ミュージアムマイルは抜群の手応えで直線を迎えると、クロワデュノールを負かした皐月賞と同じように勢いよく外から進出。急坂でも脚いろが鈍ることはなく、最後まで伸び続けて差し切った。初騎乗だった戸崎は「皐月賞馬ということで責任は感じていました。ある程度、外を回っても力で押し切れると思ってギアを入れていきました。馬も反応してくれて勝つことができて良かったと思います」と胸を張った。

外枠発走となったファイアンクランツの影響でゲートで待たされたが、問題なく五分のスタートを切った。道中の折り合いは完璧。直線も鞍上の指示に瞬時に反応してスパートした。戸崎は「周りに影響されずどっしりとしていますし、レースはすごく乗りやすい馬。どんな展開になっても対応できる強さがあるのかなと思います」とストロングポイントを挙げた。

今回は受けて立つ立場だっただけに、高柳大調教師はホッとした表情。今年初戦の報知杯弥生賞ディープインパクト記念は４着だったこともあり「休み明けでどうかなと心配だったのですが、戸崎騎手がうまく乗ってくれて勝ちに導いてくれました」とリーディングジョッキーに感謝した。

レース前からここを使って天皇賞・秋というプランを明らかにしていたが、秋初戦は文句なしの結果となった。「皐月賞の時も（前哨戦で）しっかり仕上げてもう一段階良くなったので、今回もそのつもりでした。まだ良くなると思います」とトレーナーは期待。同世代を一蹴し、古馬のトップクラスに堂々、挑戦状をたたきつけた（西山 智昭）

◆ミュージアムマイル 父リオンディーズ、母ミュージアムヒル（父ハーツクライ）。栗東・高柳大輔厩舎所属の牡３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算８戦４勝。総獲得賞金は３億３７４１万９０００円。主な勝ち鞍は皐月賞・Ｇ１（２５年）。馬主は（有）サンデーレーシング。