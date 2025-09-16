新番組『火曜の良純孝太郎』スタート！ジェシー（SixTONES）、水上恒司ら豪華な面々集結

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

本日9月16日（火）から「4週連続3時間 火曜はプラチナな夜スペシャル」が開幕。10月7日（火）までの4週間、毎週火曜に超豪華ラインナップで3時間スペシャルが放送される。

第1夜は、ついにスタートする新番組『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』との合体スペシャルが放送される。

◆石原良純が霊峰の今を徹底取材！

『火曜の良純孝太郎』は、親戚コンビの石原良純と小泉孝太郎がMCを務め、世界遺産や秘境といった日本のさまざまな名所を訪ねてその素晴らしさを探索して学ぶ知的バラエティ。

記念すべきレギュラー放送初回の今回は、良純が自らの足で富士山に登り、富士山の“今”を徹底取材する。

スタジオには登山家・野口健氏のほか、ジェシー（SixTONES）、陣内智則、水上恒司という豪華な面々が集結する。

富士登山は今年で10回目という良純。富士吉田ルートの登山道入り口に降り立って目にしたのは、様変わりした富士登山の“新常識”だった。

入山料はひとり4000円、登山ゲートは頑丈に刷新され、閉鎖時間も前倒しされるなど、弾丸登山者への対策が強化されていたのだ。

その影響か、昨年のような大渋滞は見られず、登山環境は落ち着きを取り戻していて…。

しかし、昨年は6合目までストックを使うことなくガイドも驚くほどのスピードで登っていた良純だが、今年はややペースが落ちている様子。

そんな良純が登りはじめてまず気になったのが、“植物の多さ”。地球温暖化による気温上昇で森林限界が上がり、かつては岩場だったところに植物が増えていたのだ。

10年前の映像と比較してみると、その変化は一目瞭然。VTRを見た孝太郎も「10年前は別の山みたいですね。こんな変わるものなんですか…」と絶句する。

ジェシーも「2035年になったらどうなるんだろう…」と驚きを隠せない。

また、良純は、気象予報士ならではの視点で、富士山の自然環境の変化にも迫る。

一般には立ち入りを許されていない旧富士山測候所へ特別潜入し、最先端の研究を取材。そこで明らかになったのは、富士山が直面する新たな危機で…。さまざまな観測データから、地球温暖化がもたらす深刻な現実を浮き彫りにする。

さらに、富士山頂からさらに7メートル高い、“真の日本一の高さの日の出”も。良純があらゆる角度で富士山の現在を探求しつくす。

◆富士登山に挑む99歳女性に密着！

一方、番組では富士登山5年連続最高齢記録の更新に挑む99歳の女性の挑戦にも密着。

71歳の息子と二人三脚で、6泊7日かけて一歩一歩、山頂を目指す感動の道のりを追いかける。

88歳で大病を患い、生死をさまよったとき 病床で浮かんだ夢が富士登山だったという彼女。以来、富士山頂を目指すのが生きがいとなり、89歳から毎年欠かさず登り続けているとか。

親子が登るのは良純とは反対側の富士宮ルートだが、登山2日目には膝の痛みに加え急な雨に見舞われるなど、その道のりは困難の連続。

スタジオの一同も固唾をのんでVTRを見守り、無情にも急こう配の地点で雨が降り出したときは、水上も思わず「あぁー…」と心配そうに声をあげる。

その後も、行き交う登山者から声援を受けつつ、ひたむきに歩みを進めていく親子。

疲れているはずなのに律儀に挨拶を返す女性の姿に、ジェシーは「よくしゃべれるなぁ、これだけ登っていて…」と感心しきりだが、はたして親子は今年も登頂することができたのか？ 彼女の挑戦から、親子の絆と“生き抜く力”を伝えていく。

◆東京都内一等地の最上階に住まう超有名人！

『プラチナファミリー』では、森泉が、とある家主が住まう都内一等地の最上階ペントハウスへ。

同じフロアに居住用と仕事用の二部屋を所有し 、居住スペースのリビングからは国立競技場や迎賓館など東京の名所を一望できる天空の絶景が広がる。

室内には隅々までこだわりが詰まっており、アンディ・ウォーホルやジョン・レノンの限定作品、イギリス王室のチャールズ国王が皇太子時代に描いた絵画や約250年前の雛人形まで飾られ、まさに美術館さながら。

家主や妻が時折開くというホームパーティーには、鳩山由紀夫・元総理夫人や高円宮妃久子殿下の母、そして孝太郎の父・小泉純一郎・元総理など国内外のVIPが訪れたことがあるといい、その華麗な交友関係も明らかに。

家主は結婚40年を迎え、「妻に家事をさせない」という究極の愛妻家。1500本を超えるという膨大なネクタイコレクション、誰もが見覚えのある「フォークとやかん」という決定的ヒントを手がかりに、その謎に包まれた家主の人物像に迫る。この家主は、一体誰なのか？