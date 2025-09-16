

1位のNTT（撮影：今井康一）

【ランキングを全部見る】ボランティアに積極的な企業ランキングTOP70

企業が行うボランティアは、従業員一人ひとりが、自社だけにとどまらず、社会や地域といった社外と交流を持つことができる重要な機会だ。

今回は『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）』2025年版掲載データ（原則2023年度）を基に、ボランティア休暇利用者数が10人以上の企業を対象として「ボランティア活動参加者数」が多い順に上位ランキングを作成した。参考値として、同休暇取得者数も掲載している。従業員のボランティア活動に積極的な企業を紹介する。

参加者数10万人超えのNTT





1位はNTTで10万0838人（ボランティア休暇利用者数は432人。以下同）。ボランティア参加者数は10万人超えと堂々たる結果だ。ボランティアのなかでも従業員の能力を生かすプロボノ活動では、さまざまな分野で地域社会の活動に参加している社員を「地域エバンジェリスト」として認定し、自然保護、文化の保存、学生・高齢者や障害者の支援、子ども食堂の運営など多岐にわたる活動を支援している。

こういった取り組みを支えるのは、グループ内のボランティア有志が登録する会員サイトだ。このプラットフォームを通じて個別のボランティア情報の告知から応募・受付までを一貫して行う。ボランティア参加後にはアンケートを実施するなど、活動へのフィードバックを収集する仕組みも整える。グループを巻き込んでボランティア活動を活性化する仕組みが特徴的だ。

2位にランクインしたのは日本生命保険で6万1184人（368人）。全国の約7万人の全役員・職員が社会貢献活動に取り組む「ACTIONボランティア」をパッケージとして全社に展開。全職員向けのWeb研修や新入職員、入社直後の営業職員向けなどに特化した研修等を通じて、ボランティア活動への意識醸成を図る。

北海道「春国岱」での外来植物除去や、山形県「米湿原」の整備活動など全国各地で生物多様性保全に関連するボランティア活動も行う。2023年度のボランティア休暇利用者は、出前授業教師281人、小学生のミュージカル無料招待「ニッセイ名作シリーズ」の会場ボランティア87人で休暇利用にも意欲的だ。

3位はNTT西日本で5万0762人（75人）。プロボノ活動として、総務省・文部科学省などによる「e-ネット安心講座」に社員を講師として派遣するなど、社員の専門性を生かした取り組みを行う。

また、長期にわたってボランティア活動を行っている社員を対象に活動先の施設等へ物品寄贈を行うボランティアギフトや、社会貢献活動に対する表彰制度を展開。社会貢献・ボランティア活動を継続的・効果的に行えるような仕組みを整える。各制度の実施内容は社内イントラサイトでの紹介・周知に加えて、社外向け企業サイトや冊子でも紹介するなど社内外で情報公開も行う。

ボランティア休暇取得者が大幅増加したデンソー

4位はデンソーで4万9720人（3587人）。2023年度のボランティア休暇取得者は3587人と、2021年度795人から大幅に増加。2021年度にボランティア休暇制度を導入して以来、利用者の着実な増加を達成している。イントラネットや食堂のモニターなどを通じて具体的な制度利用事例を紹介することで、効果的なボランティア休暇制度などの周知を行う。

国内被災地の復興支援などの災害ボランティア活動にも注力しており、平時から災害ボランティアコーディネーターなどの人材育成も行う。実際に、2023年度は福岡県久留米市へ、2024年度は石川県輪島市への派遣を行い、被災地支援に積極的に貢献している。

5位は東京海上ホールディングスで4万7182人（54人。ボランティア活動参加者数は国内外連結ベース、同休暇取得者数は国内連結ベースの数値）。ボランティア休暇制度の利用以外で通常の有給休暇を取得してボランティア参加を行う社員も多く、社会貢献活動参加率は延べ100％を継続達成している。

ボランティア休暇などの制度については、全社員が閲覧可能な社内イントラネットで周知。ボランティアイベントの参加者を募集する際には、休暇制度や申請方法についても明示することで、より従業員が取り組みやすい環境を整える。

ボランティア活動参加者数が100人以上は62社

以下、6位第一生命ホールディングス4万2886人（29人）、7位NTTデータグループ3万7852人（16人）、8位TOTO 3万6910人（21人）、9位明治安田生命保険3万2000人（28人）、10位富士通2万4535人（48人）と続く。ボランティア活動参加者数が100人以上なのは62位の郄島屋111人までだ。

今回は、主に「ボランティア活動参加者数」を軸に紹介したが、「ボランティア休暇利用者数」に注目する見方もある。休暇利用者数も多い企業は、より自律的かつ積極的に活動に取り組む従業員の数が多く、社会課題へ貢献する意識が浸透している会社といえるだろう。

『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2025年版には、「ボランティア活動参加者数」「ボランティア休暇利用者数」のランキングを上位100位まで紹介している。参考にしていただきたい。

企業がボランティア活動に積極的に取り組むことは、まさに「三方よし」における「世間よし」だ。従業員を通じて社会・地域とつながりを持つことは、最終的に「信頼できる企業」へと結びつくだろう。

1〜25位





26〜50位





51〜70位





掲載企業一覧

NTT／日本生命保険／NTT西日本／デンソー／東京海上ホールディングス／第一生命ホールディングス／NTTデータグループ／TOTO／明治安田生命保険／富士通／MS＆ADインシュアランスグループホールディングス／NTT東日本／パソナグループ／ソフトバンク／三菱UFJフィナンシャル・グループ／九州電力／NEC／NTTドコモ／野村ホールディングス／ALSOK／サンケン電気／東北電力／大和ハウス工業／三菱商事／住友化学／三井住友フィナンシャルグループ／NTTドコモビジネス／関西電力／T＆Dホールディングス／J.フロント リテイリング／三井物産／キユーピー／積水ハウス／サントリーホールディングス／大日本印刷／NTTアーバンソリューションズ／I−ne／ジャックス／森永製菓／コンコルディア・フィナンシャルグループ／日本オラクル／伊藤忠商事／日本新薬／北海道電力／安川電機／タムラ製作所／セガサミーホールディングス／伊藤忠テクノソリューションズ／清水建設／小野薬品工業／大倉工業／BIPROGY／H.U.グループホールディングス／ファンケル／エイチ・ツー・オー リテイリング／レゾナック・ホールディングス／サカタインクス／ダイダン／セブン＆アイ・ホールディングス／ヒューリック／島津製作所／郄島屋／イトーキ／ディップ／シナネンホールディングス／ウェザーニューズ／前田製作所／ピジョン／ベネッセホールディングス／JT

（伊東 優 ： 東洋経済『CSR企業総覧』編集部）