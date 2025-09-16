「伝説を残す」6365日ぶりの東京ダービー勝利の余韻に浸る長友佑都が宣言「完全な戦力としてW杯優勝メンバーになる」【FC東京】
2025年９月15日、味の素スタジアムで開催された東京ダービーは熱い戦いに。FC東京と東京ヴェルディの意地のぶつかり合いとなったバトルは、60分に長倉幹樹のゴールでリードを奪ったFC東京がそのまま逃げ切るという展開だった。
試合後、ミックスゾーンで対応した長友佑都は6365日ぶりのダービーでの勝利の余韻に浸り「今晩は寝られないでしょ」とコメントし、記者団の笑いを誘った。
「サポーターにも眠らせないと。それだけ興奮できる試合をしたいと言っていたので、勝てて良かったです。ダービーは勝つことが全てなので、勝利をサポーターに届けられて本当に良かったです」
この白星をチームは自信に繋げないといけないと長友は主張した。
「攻守において詰めるべきことはありますが、後ろがゼロに抑えて、こういう試合を続けてできれば良いと思います。自分のパフォーマンスについてはまだ満足できるレベルではありません。もっと圧倒しないと」
来年のワールドカップに向けての目標ははっきりしている。
「伝説を残す。前人未到の５大会連続出場するだけでなく、自分がレギュラーとして、完全な戦力としてワールドカップの優勝メンバーになることを目指します」
そう宣言した39歳のベテラン戦士の戦いはむしろここからが本番だ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
