◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(15日、横浜スタジアム)

2位巨人との直接対決に2連勝し、2位浮上としたDeNAの三浦大輔監督が選手をたたえました。

先発ケイ投手は9回11奪三振無失点。巨人打線を完璧に抑え込み、来日初完封勝利を記録しました。

ケイ投手の好投に、三浦監督は「立ち上がりから、まっすぐもカットもチェンジアップも非常に良い状態で投げてくれました。状態も良かったのでね、ケイの投球をしてくれましたね」とコメント。

球数が100球を超える中、9回のマウンドを託した理由について、「球数もそうですし、相手とも(タイミングが)合っていなかった。ケイも全然問題ないということなので、行かせました」と明かしました。

一方、試合の均衡を破った石上泰輝選手の2点タイムリーには、「良い当たりが(巨人の守備陣に)捕られている場面も多かったんですけど、石上があそこでしっかり打ってくれました」と話し、巨人を突き放した7回の度会隆輝選手のホームランを「あの2点で終わらずに、次の回もしっかり取れた。隆輝は昨日もそうですけど、良いバッティングしてくれました」と評価しました。

巨人に連勝し、本拠地・横浜スタジアムでのCS開催に一歩近づいたDeNA。三浦監督は「目の前の試合を集中して戦っていく中で、積み重ねてきた結果。まだ終わっていない」と力を込めました。