現役最多のＪＲＡ通算１１１０勝。うちＧ１・２２勝を含む重賞７０勝を積み上げてきた国枝栄調教師（７０）＝美浦＝が、来春に定年を迎える。数々の名馬を送り出してきた名伯楽“最後の秋”は見逃せない話題が続く。

まず注目されるのは、名牝アーモンドアイの初子アロンズロッド（牡３歳）だ。左膝骨折で今春の休養を余儀なくされたものの、今月１０日に美浦へ帰厩。国枝師は「北海道からの輸送後も問題はなく、脚元も大丈夫」と安どの表情を浮かべる。２月以来の復帰戦は１０月の東京開催が予定されているが、「体に身が入った感じで顔つきも大人びてきた。うん、この秋はポンポンと勝ち星を重ねてほしいね」と飛躍のシーンを描く。母を彷彿とさせる白いシャドーロールが再びターフを沸かす日は近い。

秋の反撃をにらむ古馬勢も忘れてはいけない。Ｇ２・３勝の実力馬シックスペンス（牡４歳）は、南部杯（１０月１３日・盛岡）を視野に入れて調整を進めている。初ダートとなるが「脚元や蹄はだいぶ安定してきた。新しいカテゴリーに挑戦することだし、大谷翔平みたいに二刀流でブイブイ言わせたいね」と、メジャーＭＶＰ級の活躍に期待を寄せた。また、今年に入って不振が続くステレンボッシュ（牝４歳）には「最近は自分から競馬をやめてしまっている感じ。何とか、しまいまで頑張れるようになってほしい」と桜花賞馬の奮起を期待した。

一方で、アーモンドアイの２番子プロメサアルムンド（牡２歳）が新潟で初陣Ｖを飾ったものの、レース後に右前膝骨折で戦線離脱−。あの時の国枝師の落胆した姿は忘れられない。全治半年以上の診断が下ったため、国枝厩舎所属で次戦出走できるか不透明だが、「アロンズロッドもそうだけど、次の厩舎にいい形でバトンを渡せるようにしたいな」と穏やかな笑みを浮かべる。

「あと半年か。まあ、気負わず頑張りますよ。人馬ともに健康第一でね」。アーモンドアイをはじめ数々のＧ１馬を育て上げながら、そのひょうひょうとした“国枝節”は最後まで変わらない。大きな話題となりそうなのが、３冠牝馬アパパネの子アマキヒ（牡３歳）で挑む菊花賞だろう。悲願の牡馬クラシック初制覇なるか−。関東が誇る名伯楽の集大成となる秋シーズン、最後の秋に刻まれるドラマに熱い視線が注がれる。 （デイリースポーツ・刀根善郎）