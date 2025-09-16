「オールカマー・Ｇ２」（２１日、中山）

反撃の秋だ。宝塚記念で１１着。レガレイラにとっては初めての２桁着順だった。太田助手は「馬の状態は悪くなかったんですけどね。重馬場は走るけど、荒れた馬場がこたえて不完全燃焼でした」と振り返る。

１０日の１週前追い切りは美浦Ｗでの３頭併せ。直線は最内からしっかり追われ、６Ｆ７９秒４−１１秒４とさすがの動きを披露した。「先週の水曜（３日の２週前追い）では強気に動かしていけるバランスではなかったけど、週末、今週としっかり動かしてきました。体つき、バランスと良くなってきて直前もしっかり乗っていけます」と上昇ぶりを実感している。

“天才少女”としてこれまで何度も常識を打ち破ってきた。ホープフルＳでは４３年ぶりに牝馬による牡牝混合２歳Ｇ１制覇を達成。有馬記念では３歳牝馬Ｖが６４年ぶりという快挙だった。この２戦の舞台はいずれも中山。当地で敗れたのは皐月賞（６着）のみだ。

Ｇ２への出走は昨年のローズＳ以来２度目。キャリア９戦のうちＧ１出走が６回と、常に最高レベルでの戦いに身を投じてきた。「中山では結果も出ていますしね。入厩当初は変わらずバランスの悪さがありましたが、どこまで上げられるか。秋に向けて弾みを付ける競馬をしたいですね」と太田助手。得意の舞台で再び輝きを取り戻す。