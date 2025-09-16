◇パ・リーグ ソフトバンク5―0オリックス（2025年9月15日 京セラD）

ソフトバンク・大津が、6回100球を投げて5安打無失点。3連勝で5勝目をつかんだ。8月27日の楽天戦以降、3試合18イニング連続無失点。先発転向した昨季苦しんだ後半戦でゼロを並べ続ける。

「いやもう本当、粘ることだけでした。走者を出しても連打を許さず、緩急を使い自分の投球をしようと考えていました。大事な場面を抑えたかった」

5回までは3本の長打を含む毎回の5安打を許し、得点圏には3度、走者を置いた。三振は6回に奪った2つだけだったが、フォークやチェンジアップといった多彩な変化球が背番号26の武器。相手の思考の先を行き、かわしてかわして、でかわし、4つ目のベースは踏ませなかった。

4、5月は3度しか先発機会はなく、0勝1敗と結果を残せなかった。その後、ファームでの調整期間も長かった。2軍生活で優先順位の低かったフォークを改良し、幅が広がる。7勝を挙げた昨季は7月以降1勝だったが、今季は7月に1軍に戻ると外せない男へと変身してみせた。

小久保監督は「ヒットは打たれたけど、打たれながら粘りの投球。得点圏でもしっかり粘ることができたね」と称賛。終盤戦の頼れるピースがチームを連覇へ導いている。