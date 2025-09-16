¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÃæÂ¼¹¸¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×ÀîÂ¼Î´»Ë¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤ËÍ¦»Ñ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡½0¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î15Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡Ãå¼Â¤Ë´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç2ÀïÏ¢Â³¤Î4ÈÖ¤ËºÂ¤ê¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2020Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Åö»þ3·³¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°Ã´Åö¡¦ÀîÂ¼Î´»Ë¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯55¡Ë¤ÎÌ¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£ÆþÃÄÅö½é¤«¤éÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¸»Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤ËÀï¤¦ÇØÈÖ¹æ7¤¬¡¢3²ó¤ËÂç¤¤Ê2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢¾¡¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï11¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤Î´Ö¤Ë°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¡¢ÎÝ¾å¤ÇÎÏ¶¯¤¯¤³¤Ö¤·¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿¡£¡Ö9¡¦15¡×¡½¡½¡£4ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬¥Û¡¼¥¯¥¹Àï»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î»î¹ç¤òÇòÀ±¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÀï¡¢°ìÀï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Æ¡¢¾¡¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡3²ó¤ËÌøÄ®¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ª2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤¿¡£±¦Ãæ´Ö¤ò¿¼¡¹¤ÈÇË¤ë¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡20Ç¯9·î15Æü¡£Åö»þ3·³¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°Ã´Åö¤À¤Ã¤¿ÀîÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Î¤¿¤á±óÀ¬Àè¤Î¿À¸Í»ÔÆâ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¡£17Ç¯¤ÎDeNA¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¿å±Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢±ß¿Ø¤ÎÀ¼½Ð¤·Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¡£ÃæÂ¼¤âÆþÃÄ»þ¤«¤éÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ä¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤ï¤ê¡¢35ºÐ¤Î¸½ºß¤â°ìÀþ¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âº¤¤Ã¤¿»þ¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤ËÀîÂ¼¤µ¤ó¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÀîÂ¼¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Þ¤À¸µµ¤¤ËÌîµå½ÐÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢»°ÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Î¥µ¥í¥ó¤Ë»÷´é³¨Æþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤âºòÇ¯9·î15Æü¤âµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢ÇòÀ±¤ò¾þ¤ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò7¤Ë¤·¤¿¡£92Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÀîÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï94Ç¯ÆþÃÄ»þ¤«¤é¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤Ê¤Î¤Ç¡£ºòÆü¡¢¹¸¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡ÈµîÇ¯¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¶ì¤·¤¤»î¹ç¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤è¤Í¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£ÇòÀ±¤òÊó¹ð¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²¹¤«¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï8Ï¢¾¡¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï11¤È¤·¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÍê¤â¤·¤¯µ±¤¤òÊü¤ÄÇØÈÖ¹æ7¤¬¡¢Ä¹¤¤¥×¥íÀ¸³è¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¶»¤Ë´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë