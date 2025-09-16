¡ÚÃë´ÖÎ¤¼Ó¡¡¤Ò¤ë¤Þ¤Î¥Þ¥ëÈë¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àî¸ýÅßÌïÅê¼ê¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×
¡¡ÃÞ¸å¤Ç´èÄ¥¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥ëÈë¡×¤òÃµ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Âè11²ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×
¡¡¡ÚÀî¸ýÅßÌïÀ¸Åê¼ê¡á»ÙÇÛ²¼½Ë¤¤¤Ë¥Ð¥ó¥É¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¡Û
¡¡6·î20Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖUVERworld¡×¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¥Ý¡¼¥Á¤À¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Î¤¿¤á¤Ëºå¿ÀÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¹Ã»Ò±à¤Ø¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢ÀèÆü¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï²æËý¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£³°¿©¤âÀèÇÚ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»þ¤¯¤é¤¤¡×¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£Ç¯¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¹ç·×1Ëü2700±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¡Öº£²ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Ë«Èþ¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÇã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ï±óÀ¬¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤È¤È¤â¤Ë»ý¤Á¡¢¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤ÏºâÉÛ¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ»äÉþ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ»ý¤ÄÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡äÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤ÎÈÄÅìÅê¼ê¤«¤é¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¾¥ó¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¡×¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤¬ÎÉ¤¤¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬·è¤á¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÈÄÅì¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×