「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）

最後の１冠、菊花賞（１０月２６日・京都）へ向けての最終トライアル。春の王道路線を歩んだ馬や夏の上がり馬が集結する一戦で、主役を張るのは京都新聞杯を制し、ダービーで３着だったショウヘイだ。ひと夏を越えて馬体は成長。春は伏兵的存在だったが、ここを勝って今秋は主役候補に躍り出る。

ダービー３着馬ショウヘイが再び世代の頂点を目指し始動する。

春はダークホース的存在だった。重賞初挑戦のきさらぎ賞は４着に敗れ、休養を挟んで臨んだ京都新聞杯では５番人気。終わってみれば２着馬に２馬身半差をつける楽勝で初タイトルを手にしたが、ダービーでも６番人気の評価。それでも好位で折り合い良く運び、粘り強くクロワデュノールに食い下がった。ルメールが「緩い馬場はあまり良くない」と言うように、決して適性が高い馬場ではなかった。そんななかでの３着だけに一層価値がある。

夏場はノーザンファームしがらきで実りのある充電期間を過ごした。春先は緩さを残していた体つきだったが、「乗り味が大分しっかりしてきたみたい」と友道師と語れば、安田助手も「少し大きくなり、たくましさも出てきました」と成長を実感している。

１週前には栗東ＣＷで初コンビの坂井がまたがり３頭併せ。一杯に追われて６Ｆ８２秒６−３６秒５−１１秒６をマークした。内ライトトラック（３歳３勝クラス）に半馬身、外ヨーホーレイク（７歳オープン）に１馬身遅れたが、「馬場が悪くて少し物足りなかったけど、これで（状態は）上がってくると思います」と安田助手。友道師は「同世代の３０００メートルですからね、次がね。そこにつながる競馬ができたら」と期待する。菊の大舞台を目指す上で、結果とともに内容も求められる一戦になる。