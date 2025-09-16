　データ班がプッシュするエリキング

写真拡大

　「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）

　最後の１冠、菊花賞（１０月２６日・京都）へ向けての最終トライアル。春の王道路線を歩んだ馬や夏の上がり馬が集結する一戦で、主役を張るのは京都新聞杯を制し、ダービーで３着だったショウヘイだ。ひと夏を越えて馬体は成長。春は伏兵的存在だったが、ここを勝って今秋は主役候補に躍り出る。一方、データ班はダービー５着のエリキングを推奨した。

　▼傾向（過去１０年）

　０５年ディープインパクト、１１年オルフェーヴル、２０年コントレイルはここをステップにクラシック３冠を達成した。２０〜２２、２４年は中京芝２２００メートルで施行。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈４・１・０・５〉

　２番人気〈３・２・１・４〉

　３番人気〈２・３・２・３〉

　４番人気〈０・０・３・７〉

　５番人気〈１・１・０・８〉

　勝ち馬は全て５番人気以内。

　▼ステップ　　　　　

　ダービー〈９・６・４・２９〉

　ＯＰ競走〈０・０・２・７〉

　　準ＯＰ〈１・０・０・２〉

２勝クラス〈０・４・１・２７〉

１勝クラス〈０・０・２・２１〉

　ダービー組が９勝、１５連対と他を圧倒している。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬７頭が４着以内。同じく７頭が５番人気以内に支持されていた。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬８頭が３勝以上をマーク。また、同じく８頭に重賞Ｖ経験があった。

　▼決め手　　　　　　

　勝ち馬８頭が前走の４角を４番手以内で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。

　▼注目馬　全項目をクリアした馬はゼロ。減点１はエリキングだけだった。２歳時には無傷の３連勝でクラシック候補に名乗りを上げた大器。春は骨折の影響で本来の走りができなかったが、完全復活を証明し、最後の１冠へ臨みたい。（記録室）