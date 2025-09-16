「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）

最後の１冠、菊花賞（１０月２６日・京都）へ向けての最終トライアル。春の王道路線を歩んだ馬や夏の上がり馬が集結する一戦で、主役を張るのは京都新聞杯を制し、ダービーで３着だったショウヘイだ。ひと夏を越えて馬体は成長。春は伏兵的存在だったが、ここを勝って今秋は主役候補に躍り出る。一方、データ班はダービー５着のエリキングを推奨した。

▼傾向（過去１０年）

０５年ディープインパクト、１１年オルフェーヴル、２０年コントレイルはここをステップにクラシック３冠を達成した。２０〜２２、２４年は中京芝２２００メートルで施行。

▼人気

１番人気〈４・１・０・５〉

２番人気〈３・２・１・４〉

３番人気〈２・３・２・３〉

４番人気〈０・０・３・７〉

５番人気〈１・１・０・８〉

勝ち馬は全て５番人気以内。

▼ステップ

ダービー〈９・６・４・２９〉

ＯＰ競走〈０・０・２・７〉

準ＯＰ〈１・０・０・２〉

２勝クラス〈０・４・１・２７〉

１勝クラス〈０・０・２・２１〉

ダービー組が９勝、１５連対と他を圧倒している。

▼前走内容

勝ち馬７頭が４着以内。同じく７頭が５番人気以内に支持されていた。

▼実績

勝ち馬８頭が３勝以上をマーク。また、同じく８頭に重賞Ｖ経験があった。

▼決め手

勝ち馬８頭が前走の４角を４番手以内で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。

▼注目馬 全項目をクリアした馬はゼロ。減点１はエリキングだけだった。２歳時には無傷の３連勝でクラシック候補に名乗りを上げた大器。春は骨折の影響で本来の走りができなかったが、完全復活を証明し、最後の１冠へ臨みたい。（記録室）