【神戸新聞杯】エリキング 完全復活証明だ ２歳時無傷３連勝！春の雪辱へＶデータ唯一の減点１
「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）
最後の１冠、菊花賞（１０月２６日・京都）へ向けての最終トライアル。春の王道路線を歩んだ馬や夏の上がり馬が集結する一戦で、主役を張るのは京都新聞杯を制し、ダービーで３着だったショウヘイだ。ひと夏を越えて馬体は成長。春は伏兵的存在だったが、ここを勝って今秋は主役候補に躍り出る。一方、データ班はダービー５着のエリキングを推奨した。
▼傾向（過去１０年）
０５年ディープインパクト、１１年オルフェーヴル、２０年コントレイルはここをステップにクラシック３冠を達成した。２０〜２２、２４年は中京芝２２００メートルで施行。
▼人気
１番人気〈４・１・０・５〉
２番人気〈３・２・１・４〉
３番人気〈２・３・２・３〉
４番人気〈０・０・３・７〉
５番人気〈１・１・０・８〉
勝ち馬は全て５番人気以内。
▼ステップ
ダービー〈９・６・４・２９〉
ＯＰ競走〈０・０・２・７〉
準ＯＰ〈１・０・０・２〉
２勝クラス〈０・４・１・２７〉
１勝クラス〈０・０・２・２１〉
ダービー組が９勝、１５連対と他を圧倒している。
▼前走内容
勝ち馬７頭が４着以内。同じく７頭が５番人気以内に支持されていた。
▼実績
勝ち馬８頭が３勝以上をマーク。また、同じく８頭に重賞Ｖ経験があった。
▼決め手
勝ち馬８頭が前走の４角を４番手以内で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。
▼注目馬 全項目をクリアした馬はゼロ。減点１はエリキングだけだった。２歳時には無傷の３連勝でクラシック候補に名乗りを上げた大器。春は骨折の影響で本来の走りができなかったが、完全復活を証明し、最後の１冠へ臨みたい。（記録室）