¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤ÃøÌ¾¤ÊÊÝ¼é·ÏÀ¯¼£³èÆ°²È¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥é¥ó¥É¡¼¹ñÌ³ÉûÄ¹´±¤ÏÀèÆü¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Î¼Í»¦»ö·ï¤ò»¿Èþ¤¹¤ë¹ñÆâ¤Î³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ëºßÊÆÆüËÜ¿Í¤Î´Ö¤Ç¤â£Ó£Î£Ó¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Îºï½ü¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥¯»á¤ÏÊÝ¼é·Ï¤Î¼ã¼ÔÀ¤Âå¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¹õ¿Í¤ä½÷À¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤é¤Ø¤Îº¹ÊÌÅª¤ÊÈ¯¸À¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÈãÈ½¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥¯»á¤Ï£±£°Æü¡¢¥æ¥¿½£¤Î¥æ¥¿¥Ð¥ì¡¼Âç³Ø¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ°½°¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢Ìó£²£°£°¥ä¡¼¥É¡ÊÌó£±£¸£³¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Îµ÷Î¥¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿£±È¯¤Î½ÆÃÆ¤Ç¼ó¤ò·â¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï£±£´Æü¡¢¼Í·â¤·¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥é¥ó¥¹¡¦¥È¥¥¥¤¥Ã¥°¥¹¤µ¤ó¡Ê£²£²¡Ë¤È¸òºÝ¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥¥¥¤¥Ã¥°¥¹¤µ¤ó¤ÏÀÅ¾´¹Ãæ¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥È¥¥¥¤¥Ã¥°¥¹¤µ¤ó¤ÏÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏÅª¤Ç¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÁÜººÅö¶É¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥é¥ó¥É¡¼»á¤Ï£±£±Æü¡¢£Ø¤Ë¡ÖºòÆü¤ÎÍÎÏÀ¯¼£²È¤Î¶²¤í¤·¤¤°Å»¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ë½ÎÏ¤ÈÁþ°¤ò»¿Èþ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¿·Þ¤¹¤Ù¤¾¡Íø¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤ê¡¢ÀµÅö²½¤·¤¿¤ê¡¢·Ú»ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÎ»ö´Û¿¦°÷¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Ó¥¶¼è¤ê¾Ã¤·¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥É¡¼»á¤¬¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ë¸ÇÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢à¥¿¥ì¥³¥ßá¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¸µ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂåÉ½¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Ñ¥¦¥é¡¦¥³¥Í¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¥«¡¼¥¯¤Î»¦³²¸å¡¢ÊÆ¥ô¥¡¥ó¥À¡¼¥Ó¥ë¥ÈÂç³Ø¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¿À·Ð²Ê³Ø¼Ô¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ø¤¬¤ó¤òº¬Àä¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼¤òÃ¥¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£½µ¤ÏÎÉ¤¤½µ¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥é¥ó¥É¡¼»á¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ó¥¶¤Ï¤¯Ã¥¡×¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë²èÁü¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Î»Ê²ñ¼Ô¤¬¥«¡¼¥¯¤òÃæ½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊÆ¹ñ³°¤Ç¤ÎÃæ½ýÈ¯¸À¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤âÂ¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖºßÊÆÆüËÜ¿Í¤â¡¢£Ó£Î£Ó¤Ø¤Î¡Ø¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¶âÌÙ¤±¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥¯»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤òµÞ¤¤¤Çºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹³µÄ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤òÍýÍ³¤Ë°ÜÌ±¤ò¿³ºº¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶¯À©Âàµî¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ê¤é¡¢¥Ó¥¶¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢È¯¸À¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤¬³È»¶¡¢ÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ý¥ê¥¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥«¡¼¥¯»á¤Î»¦³²¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£¶µ»Õ¡¢¸øÌ³°÷¡¢¾ÃËÉ»Î¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¡¢£Î£Æ£Ì¹ÊóÃ´Åö¡¢³¤Ê¼Ââ°÷¤Ê¤É¤â¡¢£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¸å¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÊÆ¥ê¥Ù¥é¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤Ç¸ÀÏÀ¤òÉõ¤¸¤ëÈÈ¿Í¤Î¹Ô°Ù¤òÈãÈ½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ó¥¶¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¤ò¸¡±Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï°ã·û¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤¬Ì±´Ö´ë¶È¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢¸¡±Ü¤µ¤»²ò¸Û¤¹¤ë¤Î¤â°ã·û¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¸¡»¡Åö¶É¤Ï¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤ò£±£¶Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤·¡¢ºá¾õÇ§ÈÝ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö»à·º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÎÌ·º¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£