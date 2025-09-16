¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë²ÃÆ£¾¡¿®»á¤¬µÞÉâ¾å¡ª¡¡ÊÝ¼éÏ©Àþ¤ËàÅ¾¸þá¤«
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ£±£¶Æü°Ê¹ß¡¢µ¼Ô²ñ¸«¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ë¡£½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤¿£µ¿Í¡£ºòÇ¯·Ç¤²¤¿¸øÌó¤Ë²Ã¤¨¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ä²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤ÎÊý¸þÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬Éâ¾å¡£ºòÇ¯¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¸øÌó¤ò·Ç¤²¤¿¾®Àô»á¤¬ÊÝ¼éÏ©Àþ¤ËÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£³Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£µÆü¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÆÊÌÚ¡¦ÂÍø¤Ç¥³¥áÇÀ²È¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÂ¾¸õÊä¤Î²ñ¸«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡££±£¶Æü¤Ë¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¾®Àô»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µ¿Í¤Ë¤è¤ëÁíºÛÁª¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¾×·â¾ðÊó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë²ÃÆ£»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£²ÃÆ£»á¤È¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿ÍÎÏÀ¯¼£²È¤Î°ì¿Í¡£°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎºÇÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¿ûµÁ°ÎÆâ³Õ¤Ç¤Ï´±Ë¼Ä¹´±¤âÌ³¤á¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·ÐÎò¤«¤é²ÃÆ£»á¤ÎÂ¸ºß¤¬¾®Àô»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÝ¼é¿§¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤ËÊÝ¼éÁØ¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¾®Àô»á¤Î¼åÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô»á¤ÏÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØÊÌÀ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉô¤ÎÌîÅÞ¤Ï´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤Ç¤¢¤ëÊÝ¼éÇÉ¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Åö»þ¡¢¸õÊä¼Ô¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£»á¤ÏµìÀ«»ÈÍÑ¤Î³ÈÂç¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤¬¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢·Ç¤²¤ë¸øÌó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¤³¤ì¤ÇÊä¤¨¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¿ÍÁª¤À¡×¤ÈÊÝ¼éÁØ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï»²À¯ÅÞ¤Î·Ç¤²¤¿ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤ò¤á¤°¤ëÀ¯ºö¤¬µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÝ¼éÁØ¤¬»²À¯ÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤ËÃ¥¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÝ¼éÁØ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤Ã¤¿£±Ç¯¤Ç¸øÌó¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÈãÈ½¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤Î¿®Ç°¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸íËâ²½¤·¤Æ¤â¤â¤¦µîÇ¯¤ÇÉ×ÉØÊÌÀ«»¿À®¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Î¾®ÎÓ»á¤Ï½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ò¸øÌó¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖºòÇ¯¡¢ÌÜ»Ø¤·¤¿À¯ºö¤Ï£±Ç¯£±Ç¯¤Ç¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤¬À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¤³¤Î¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î²ÄÇ½À¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¿À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸øÌó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·¯»ÒÉ¿ÊÑ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¾®Àô»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÁÊ¤¨¤¿ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤òÉõ°õ¤¹¤ë¤Î¤«¡£