¡ÚÀ¾Éð¡ÛÇ÷¤ëà£³Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹á¤Î¶þ¿«¡Ä£Ï£Â¤ÏµåÃÄ¾åÁØÉô¤Î»ÑÀª¤òµ¿Ìä»ë¡Ö¼ä¤·¤¤¤Í¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¡¦À¾Éð¤Ë£²£°£±£¶Ç¯°ÊÍè¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö£³Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¡×¤Î¶þ¿«¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ£µ°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï£±£µÆü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ë£µ¡½£±£²¤ÇÂçÇÔ¡£¤³¤Î£´Ï¢Àï¤Ç¤Ï½éÀï¤ËÀè¾¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÕÅ¾£Ö¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¤Î½¸ÃæÂÇ¤Ë¶þ¤·¤Æ£³Ï¢ÇÔ¡£¼Ú¶â¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î¡Ö£±£°¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤ëµÕÅ¾£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤ê£±£¶»î¹ç¤Ç¼Â¼ÁÅª¤Ê£·¥²¡¼¥àº¹¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö£¶¡¦£µº¹¡×¡£¤³¤ì¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤¹¥ß¥é¥¯¥ë¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¾å°ÌÉâ¾å¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜµòÃÏ¤òÊ¡²¬¤«¤é½êÂô¤Ø°ÜÅ¾¤·¤¿À¾Éð¤ÎÁÏÀ®´ü¡Ê£±£¹£·£¹¡Á£¸£±Ç¯¡á£¶°Ì¡¢£´°Ì¡¢£´°Ì¡Ë¡¢£²£°£±£´¡Á£±£¶Ç¯¡Ê£µ°Ì¡¢£´°Ì¡¢£´°Ì¡Ë¤ËÂ³¤¯£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£Â¥¯¥é¥¹¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ï¾¡´ü¤òÃÎ¤ëµåÃÄ£Ï£Â¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¤Í¡£µåÃÄ¤¬°Â°×¤Ëà£Á¥¯¥é¥¹á¤ËÌÜÉ¸ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÄãÌÂ´ü¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤À¤í¤¦¡£¾å¤¬Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÉÒ´¶¤Ë¸½¾ì¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»ÑÀª¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï£³¡½£²¤È£±ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£·²ó¤ËÀèÈ¯¡¦Í¿ºÂ¤¬ÀèÆ¬¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë£³£±¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë°ì»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦¹õÌÚ¤¬ÅÄµÜ¤ò°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇµå¤ò½èÍý¤·¤¿¥Í¥Ó¥ó¤Î°ìÎÝÁ÷µå¤¬¤½¤ì¤Æ£²¼Ô¤ËÀ¸´Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Àî¤ÎÂåÌò¡¦Àõ´Ö¤Î£²¹æ£³¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¡¢ÂçÎÌ£·¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤É¤³¤í¤òÆ¨¤µ¤º¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤Ë¤â¤Ä¤±¹þ¤ó¤ÇÄ¹Ã»£´°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¹¶·â¤Ï¡¢À¾Éð¤¬¾¾°æÁ°À¯¸¢»þÂå¤«¤éÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤½¤Ä¤Î¤Ê¤¤Ìîµå¡×¤½¤Î¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤âÂåÌò¤¬Â¨³èÌö¤¹¤ëÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤â¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÀ¾Éð¤¬À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µã¤½ê¤À¡£
¡¡Á°½Ð£Ï£Â¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÊýË¡ÏÀ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï£Á¥¯¥é¥¹¤â¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸½¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤ËÄó¸À¡£¾ï¾¡Éü³è¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¸±¤·¤¤¤¬¡¢Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£