¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ûà¥«¥â²½á¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÃù¶â12¤â·Ù²ü´¶¡Ö¥×¥íÌîµå¤Ë¤Ï´ñÌ¯¤ÊÁêÀ¤äÈ¿Æ°¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ñ¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£±£µÆü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ë£µ¡½£°¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢Æ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤â¾¡¤Ã¤¿¤¿¤á£²¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï£±¤Ä¸º¤Ã¤Æ¡Ö£±£±¡×¡£²¼¹ßµ¤Ì£¤ÇÂçºå¤ÎÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Âë¤¬¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ºÆ¤Ó£Ö¥í¡¼¥É¤òÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬£±£³°ÂÂÇ¤È³èÈ¯¤À¤Ã¤¿¡££³²ó¤ÏÌøÄ®¤¬£²ÀïÏ¢Â³¤Î·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤µ¤é¤ËÃæÂ¼¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ë²ÃÅÀ¡££µ²ó¤ÏÌøÄ®¤Îµ¾Èô¡¢£¶²ó¤ÏÂÇ·â¹¥Ä´¤Î³¤Ìî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂçÄÅ¤¬£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡££³»î¹ç£±£¸¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¹¶·â¿Ø¤¬ÍýÁÛÅª¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÃæ²¡¤·¡¢¥À¥á²¡¤·¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï´ÓÏ½¤ÎÎíÉõ¥ê¥ì¡¼¤ÇÈ×ÀÐ¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥É½éÀï¤ÏÁê¼ê¤ÎÀÛ¹¶¡¢ÀÛ¼é¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤ÆµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢£²ÀïÌÜ¤ÏÃæÈ×¤ËÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤Î£±ÅÀº¹¾¡Íø¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Î²÷¾¡¤Èà»°Àï»°ÍÍá¤ÇÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£µ¨¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉé¤±¤Ê¤·¤Î£¸Ï¢¾¡¤ÇÄÌ»»£±£µ¾¡£³ÇÔ£²Ê¬¤±¤ÎÃù¶â£±£²¡£¥Û¡¼¥¯¥¹°Ê³°¤ÇÉé¤±±Û¤·µåÃÄ¤¬¤Ê¤¤¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÇòÀ±ÎÌ»º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡×¡ÖËèÇ¯¤É¤³¤«¤·¤éÁêÀ¤ÎÎÉ¤·¤¢¤·¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¡£ÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡Ö¥×¥íÌîµå¤Ë¤Ï´ñÌ¯¤ÊÁêÀ¤äÈ¿Æ°¤¬¤¢¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎµÕ¤â¤·¤«¤ê¡×¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤ëÀ¼¤µ¤¨¤¢¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¢¤È£±£´»î¹ç¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£µ»î¹ç¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥·Îõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íî¤È¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤¯¡£È´¤«¤ê¤Ê¤¯ÏÆ¤òÄù¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þà¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þá¤òÌ²¤é¤»Â³¤±¤¿¤¤¡£