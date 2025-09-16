「あの人素敵」言われるかも♡【40・50代】が参考にしたい「秋色 × レイヤーヘア」

秋は深みのあるカラーリングが映える季節。さらにレイヤーカットを入れて動きを加えることで、ヘアカラーのニュアンス感がより際立ち、40・50代の髪にもこなれ感を与えてくれるはず。今回はプロのヘアスタイリストさんのInstagram投稿から、秋色とレイヤーを掛け合わせた、ミドル世代におすすめのヘアスタイルをご紹介します。

ベージュハイライトでシャレ感アップ

最初にご紹介するのは、ベージュ系のハイライトを全体に重ね、グラデーションのように見えるデザインカラーで仕上げたヘアスタイル。レイヤーカットを入れて、トップは内巻き、ベースは外ハネに仕上げることで、髪全体に立体感が生まれています。明るめのベージュが程よく混ざることで、派手すぎないのに華やかさをプラス。秋色のファッションにも程よく馴染む、大人らしい仕上がりです。

顔まわりを明るくするベージュ

明るめベージュの柔らかいカラーリングと、ごく控えめな段差でレイヤーカットを入れ、繊細な毛束感を表現したヘアスタイル。ボリュームは残しながら毛先に動きを加えているので、まとまりすぎず軽やかな印象です。暗い色の服装が増えるこれからの季節は、髪のトーンを少し上げて、顔まわりに明るさを取り入れるのも手。ヘルシーなツヤ感も大切にしたいところ。

ナチュラル派の人はオリーブが◎

落ち着いた髪色が好みの人は、ダークトーンのブラウンやベージュにオリーブのニュアンスを加えると、周りと一歩、差がつけられるかも。しっとり落ち着いた色味ながら、どこか垢抜けた雰囲気が漂うはず。ヘアスタイリストの@tomomi__hairさんが「正面から見るとくびれっぽくなってます」と紹介しているレイヤーミディは、軽く巻くだけでフェミニンなムード満点に。

ブリーチなしハイライトで、自然な明るさを

「ハイライトに興味があるけど、ブリーチするから髪が傷みそう……」そんな風に考えている人も多いかもしれません。ヘアスタイリストの@iimuro_yukiiさんが紹介しているこちらは、「地毛にブリーチ無しハイライト」なのだそう。特に白髪に悩んでいる人は、白髪を活かすようにハイライトの一部として取り込むことで、そのお悩みも解消できるかも。ちょっぴり大胆にレイヤーカットを入れて、ウルフカットのように仕上げても素敵です。

writer：内山友里