アフマダリエフに勝利

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。“最大の強敵”に見せ場を作らせず完封。試合前には、意外な場面が再び話題となっていた。

強打を誇るアフマダリエフと12ラウンドを戦い抜いた井上。華麗なアウトボクシングで、相手に見せ場を全く作らせなかった。

試合のおよそ11時間前、米興行大手トップランク社公式Xは、5月のラモン・カルデナス戦で井上が見せた控室での過ごし方を動画で公開。当時、食べていた補食のカステラが話題となり、世界中から注目を集めていた。

今回もX上で動画が拡散。ネット上の海外ファンからは「イノウエがもっと好きになる。自分自身であり続けてくれ」「イノウエを好きにならずにはいられないわ！」「この男は最高だ」「ケーキ食ってるのか？」「試合前には最高のスナックだね」「彼が大好きだよ」などと声が上がっていた。

井上は元世界ヘビー級の伝説王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザーに並ぶ世界戦最多の26連勝。5度目の4団体同時防衛はサウル・アルバレス（メキシコ）を超える世界最多となった。



（THE ANSWER編集部）