フジ軽部真一アナ、学生時代のバイトはいろいろ「清掃、大相撲の焼き鳥運ぶ、杭打ち…」

フジテレビの軽部真一アナ（62歳）が、9月16日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。学生時代にやっていたアルバイトについて語った。



この日、井上清華アナから「軽部さん、学生時代のアルバイトってどんな感じでした？」と聞かれた軽部アナは「いろいろやってましたよ」とコメント。



そして「デパートの配送所で仕分け、それから清掃会社ね。病院とか学校とか銀行の清掃。それから、いま大相撲秋場所やってますけれども、その（国技館の）焼き鳥屋さんで焼き鳥を運ぶ」と、経験したアルバイトを次々と挙げ、「ほぼ頭は使わずに体を使ってがんばってアルバイトやっていた。もう杭打ちなんて一番キツかった。それもやった。まだまだあります」と語り、井上アナは「幅広い！豊かな学生時代ですね」と語った。