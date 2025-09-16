神戸大学「韓国学入門講座」開講 フィールドワーク交え、学外・社会人へ門戸広げる
大阪・関西万博韓国パビリオン。
巨大スクリーンに映し出された今昔の韓国の風景に圧倒される。見学者の10代の女性は「パビリオンの中でも大型ビジョンでK-POPを体感できた。これが“没入感”」と満足げ。60代の男性は「“近くて遠い”国。最近は国内政治が安定していないが、この先も親しくなければならない」と話す。
こうした中、神戸大学（神戸市灘区）が10月から、韓国国際交流基金の協力で「韓国学入門講座〜国際協力の現状と課題」を開講する。受講料は無料。
首都圏に比べて関西圏には韓国学を核とする学術ネットワークがまだ十分に整備されておらず、韓国への興味・関心を継続的に育む機会が少ないため、「韓国学を関西から発信する」ことを目的に、神戸大学以外の大学生や社会人にも聴講枠を設けた。
■リレー形式で韓国学の”いま”を紹介
講座は「韓国を学ぶって、どういうこと？」という素朴な疑問から出発し、歴史・思想・社会・政治・文化をバランスよく扱う入門編。韓国を研究する若手研究者や実務家、ジャーナリストなど12名を招き、週替わりで登壇するリレー形式でフィールドワークや研究会を取り入れ、楽しみながら学べる構成とし、気軽に参加できるようにした。
会場は神戸大学・六甲台第一キャンパス（アカデミア館 404 教室）で2025年10 月〜2026年1月の隔週土曜・午後に開講し、オンライン配信も予定している。
講師は、木村幹（神戸大学大学院・国際協力科教授「イントロダクション 〜韓国学とは何か」「李在明時代の韓国と日本」）、朴一（大阪公立大学名誉教授「日韓関係をどのように考えるのか」）、石丸次郎（アジアプレス・大阪オフィス代表「メディア・ジャーナリズムの視点からみた朝鮮半島」）、成川彩（韓国在住映画ライター「韓国コンテンツ文化事情」）、今里基（立命館大学専門研究員「エスニシティとアイデンティティ」）ら12人の有識者。
神戸大学・六甲台第一キャンパス（アカデミア館 404 教室）
◆国際協力の現状と課題A
(3限13:20〜・4限15:10〜)
10月4日(土)、10月18日(土)、11月1日(土)、11月15日(土)
◆国際協力の現状と課題B
(3限13:20〜・4限15:10〜)
12月6日(土)、12月20日(土)、1月10日(土)、1月24日(土)
《問い合わせ》
神戸大学大学院・国際協力研究科
TEL 078-803-7267（土曜・日曜・祝日をのぞく10〜17時）