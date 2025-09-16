大阪・関西万博韓国パビリオン。



巨大スクリーンに映し出された今昔の韓国の風景に圧倒される。見学者の10代の女性は「パビリオンの中でも大型ビジョンでK-POPを体感できた。これが“没入感”」と満足げ。60代の男性は「“近くて遠い”国。最近は国内政治が安定していないが、この先も親しくなければならない」と話す。

大阪・関西万博 韓国パビリオン 壁面全体がLED大画面、入館前から没入の世界へいざなう

大屋根リングからも目を引く韓国パビリオンの巨大な建物

こうした中、神戸大学（神戸市灘区）が10月から、韓国国際交流基金の協力で「韓国学入門講座〜国際協力の現状と課題」を開講する。受講料は無料。





神戸大学 六甲台キャンパス

同大学の大学院国際協力研究科が中心となり、「初心者でも無理なく学べる入門講座」を目指す。

首都圏に比べて関西圏には韓国学を核とする学術ネットワークがまだ十分に整備されておらず、韓国への興味・関心を継続的に育む機会が少ないため、「韓国学を関西から発信する」ことを目的に、神戸大学以外の大学生や社会人にも聴講枠を設けた。

■リレー形式で韓国学の”いま”を紹介

講座は「韓国を学ぶって、どういうこと？」という素朴な疑問から出発し、歴史・思想・社会・政治・文化をバランスよく扱う入門編。韓国を研究する若手研究者や実務家、ジャーナリストなど12名を招き、週替わりで登壇するリレー形式でフィールドワークや研究会を取り入れ、楽しみながら学べる構成とし、気軽に参加できるようにした。

尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権とは何だったのか 隣国・日本でどう向き合うのか

会場は神戸大学・六甲台第一キャンパス（アカデミア館 404 教室）で2025年10 月〜2026年1月の隔週土曜・午後に開講し、オンライン配信も予定している。

講師は、木村幹（神戸大学大学院・国際協力科教授「イントロダクション 〜韓国学とは何か」「李在明時代の韓国と日本」）、朴一（大阪公立大学名誉教授「日韓関係をどのように考えるのか」）、石丸次郎（アジアプレス・大阪オフィス代表「メディア・ジャーナリズムの視点からみた朝鮮半島」）、成川彩（韓国在住映画ライター「韓国コンテンツ文化事情」）、今里基（立命館大学専門研究員「エスニシティとアイデンティティ」）ら12人の有識者。

神戸大学・六甲台第一キャンパス（アカデミア館 404 教室）



◆国際協力の現状と課題A

(3限13:20〜・4限15:10〜)

10月4日(土)、10月18日(土)、11月1日(土)、11月15日(土)



◆国際協力の現状と課題B

(3限13:20〜・4限15:10〜)

12月6日(土)、12月20日(土)、1月10日(土)、1月24日(土)



《問い合わせ》

神戸大学大学院・国際協力研究科

TEL 078-803-7267（土曜・日曜・祝日をのぞく10〜17時）



