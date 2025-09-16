部下に仕事を丸投げする上司の末路　社長の前で「あの人では無理。自分で対応してない」と暴露される

人の嫌がる面倒な業務を引き受けたのに、正当に評価されずくやしい思いをした経験のある人もいるだろう。しかし、手柄を横取りされたにも関わらず、同僚たちの一言で報われたというエピソードが届いた。

投稿を寄せたのは、関東の50代女性（建築・土木技術職／年収650万円）。手続きや書類作成といった地道な作業をいとわない性格から、面倒な案件を担当することが多かったという。そんなある時、厄介な上司の案件を手伝うことになったのだが……。（文：篠原みつき）

社長の評価は「この間もできたし」と高かった上司

その上司は、女性が逐一状況を報告していても、業務内容を把握できていなかったようだ。

「周りの人からの問い合わせは、もちろん上司に行くのですが、こちらが対応しているのを逐一報告しても理解しきれない上司。そのうち問い合わせが私に来るように」

結局、実務はすべて女性がこなし、上司は“いるだけ”の状態になっていたのだろう。しかし、そんな状況が永遠に続くわけではなかった。

別の面倒な案件が持ち上がった時のことだ。社長がその上司に「この間もできたし君が担当すれば良い」と指示。すると、事の経緯を知る「周りの社員たち」が口を開いたのだ。

「『いや〇〇さん（上司）では無理ですよ。この間も結局ご自分で対応していないですよね。聞いてもわかっていなかったし』と暴露されたのでした」

社長の前で、手柄を横取りしていたことや、そもそも業務を理解していなかったことまで暴露されてしまった上司。どんな顔をしていたのだろうか。一方この女性の働きぶりは、同僚たちがきちんと見ていたことがうかがえた。

