全体の運気

9月後半は「結実のとき」。今月の干支は、乙酉（おつぼく・とり）という運気。酉は「実りをおさめて整理する」象徴です。これまで続けてきたことが形になりやすく、ホッとできる瞬間も増えるでしょう。ただし途中で止まっていることや、すでに心が離れてしまったものを抱え込むと気の流れが滞るので注意を。秋の訪れを感じながら「残したいもの」と「手放すもの」を選び、「私はコレがいい」という選択を重ねていくことが、大きな実りへと繋がっていきます。

美容運

美容のテーマは「磨いて整える」。酉の気は、金属を磨く性質を持つので、美容でも“磨きとツヤ”を意識したケアが開運のカギに。夏にたまった角質は、ピーリングでやさしくオフしてクリアな素肌に。歯のクリーニングやホワイトニングなどのケアもおすすめです。さらに乙の気は“花”を象徴するため、華やかな印象のファッションでお出掛けすると運が開けていきますよ。幸運を呼び込むカラーは「ローズピンク」。メイクや小物に取り入れると、女性らしさが高まり、愛され運までアップします。

金運・仕事運

9月後半は「使い方の見直し」で金運が整うとき。まずは、お財布の中に溜まったレシートやカードを見直したり、使っていないアプリやサブスクを解約するなど、無駄な出費をカットすることがツキを呼び込みます。本当に必要なものにお金を回すことがカギなので、長く愛用できる日用品や仕事道具への投資も吉。仕事面では、派手さより丁寧さが評価される時期なので、地道な努力や小さな改善を重ねていくと次の飛躍への準備が整っていくでしょう。

家族・人間関係

9月後半は「人間関係の整理」をする時期。乙酉の運気により、自分に必要な縁と手放すべき縁が自然に見えてくるタイミングです。無理に人に合わせたりせず「心地よい」と感じる選択をしていきましょう。そうして残ったご縁は、本物の繋がりとなるでしょう。恋愛や家族面では「心を通わせる」ことを意識してみて。この時期は、少しナイーブになりがちな星周りですが、だからこそ正直な気持ちを伝えると絆が深まります。落ち着いたカフェなど静かな時間を共有すると愛情はより温かく育っていくでしょう。

蝦名先生の一言

先日タクシーで、イケメン風の運転手さんに電話番号を渡され「ナンパ？！」と思ったら、まさかの営業でした。ちょうど今の時期から“来年の気が入り込む”ので、運気が揺れやすいとき。「私自身を整えなければ！」と思い、帰宅後にいらない書類を断捨離して気を引き締め直しました。

