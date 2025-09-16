◆イースタン・リーグ 西武３―２巨人（１５日・カーミニーク）

巨人の育成・代木大和投手（２２）が１５日、「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン手術）から復帰後、２軍戦では最長となる５回を投げ５安打２失点（自責１）と力投した。イースタン・西武戦（カーミニーク）に先発。低めへの制球を課題に６８球を投げ、「桑田さん（２軍監督）にも『低めに丁寧に投げようとしている意識が見られた』と言っていただいた」と振り返った。

制球を重視しつつ、直球は１４０キロ中盤をコンスタントに計測。勝てば２年ぶりのイースタン優勝という一戦で役目を果たしたが、反省も残った。２点の援護をもらった直後の初回２死から、平沢に甘く入ったカーブを右翼席へ運ばれて失点。「一番の失投。あそこで０点に抑えられたら、その後のイニングの結果も変わっていたと思うし、不用意だった」と悔しがった。

逆転負けでリーグＶは１６日以降に持ち越しとなったが、代木自身は順調にイニングを伸ばしており、今後も２軍戦で登板を重ねる。「球速は自然と出てくる感覚がある。低めに投げる制球力やフォームづくりとか、課題がまだまだあるのでしっかりやっていけたら」と力を込めた。（小島 和之）