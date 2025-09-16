◆パ・リーグ 日本ハム１２―５西武（１５日・エスコンフィールド）

日本ハムは１２安打で１２得点を奪う猛攻で、ホームで西武に３連勝。貯金を今季最多タイの２６とし首位ソフトバンクと２・５差をキープした。６月以来、約３か月ぶりの昇格となった浅間大基外野手（２９）は、６回にダメ押しの左越え２号３ランなど２安打３打点と新庄剛志監督（５３）の即スタメン起用に応えた。９日に昇格し絶好調だった今川優馬外野手（２８）が、右太もも裏を痛め離脱。代わって昇格した同学年の浅間が、逆転Ｖへの“ラストピース”になる。

逆方向へ上がった飛球が、左翼ポール際で弾んだ。浅間は爆発的な歓声の中、右手を上げてダイヤモンドを回った。逆転し３点のリードを奪った６回、なおも２死一、三塁。西武の２番手・黒木の真っすぐを捉えた。試合を決定づける左越え２号３ラン。「（２軍本拠地の）鎌ケ谷では聞けない歓声なんで、すごいうれしかったです」。初回にも左前打を放ち２安打３打点と、新庄監督の昇格即抜てきに応えた。

“思い”を受け継いだ。１４日の西武戦（エスコン）で、ラッキーボーイ的な活躍を見せていた今川が右太もも裏を痛め戦線を離脱。「鎌ケ谷で本当に暑い中、同級生一緒に頑張ってやっていた。頑張ってほしいという気持ちもあったので、僕が執念受け継いで、優馬の分も頑張ろうと思います」。“執念”は今川の決まり文句。ロッカーで言葉も交わし「『しっかり頑張って』という感じで受け取った。けがして離脱するしんどさは分かってるんで、気持ちはもらってしっかり頑張りたい」と表情を引き締めた。

ファームでの取り組みが、打球をスタンドまで届かせた。意識していたのはシンプルに、打てるボールを強くフェアゾーンに打ち返すこと。「あのホームランを打てるようにやっていた。横尾さん（２軍打撃コーチ）の前で打てたのも、すごくうれしい１本だった」。離脱中の八木コーチに代わってベンチ入りする師匠の前で、２軍での成果を示した。

前夜にメッセージでスタメンを告げた新庄監督は取材対応こそなかったが、球団を通じ「２０２２年３月３１日、僕が監督として初めて勝った試合で浅間君が与座君からホームランを打っていたので、今日もやってくれることはわかっていた！」とコメント。昨季はＣＳでサヨナラ打を放つなど、勝負強さを誇る浅間。３連勝でもソフトバンクとの２・５差は詰まらなかったが、遅れてきた仕事人が逆転Ｖへの使者となる。

（山口 泰史）

◆新庄監督×浅間 就任１年目の２２年３月３１日の西武戦（札幌Ｄ）で、開幕５連敗を止めて新庄ハムに初勝利をもたらしたのが浅間だった。０―０の２回、与座から放った先制２ランをきっかけに、９安打６得点で快勝。指揮官は「（選手の）自信につながることが一番うれしい」と喜んだ。