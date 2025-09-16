◆日本選手権大会近畿地区最終予選▽１回戦 サムティ２―１島津製作所（１５日・わかさスタジアム京都）

社会人野球の日本選手権近畿地区最終予選が１５日、開幕した。サムティは元阪神・尾仲祐哉投手（３０）が５回２安打１失点と好投。元オリックス内野手の小川博文監督（５８）を体調不良で欠くなか、島津製作所を２―１で振り切り、白星発進した。三菱重工Ｗｅｓｔは元阪神・北條史也三塁手（３１）の本塁打などで、１７―２とルネス紅葉スポーツ柔整専門学校に大勝した。

経験豊富な“お兄ちゃん”が先頭に立ち、サムティを引っ張った。５回、１点差に迫られた。なお２死二塁。尾仲が１１５キロの変化球で打者を三ゴロに打ち取ると、ベンチが沸いた。一打同点のピンチを脱し、継投で勝利。右腕は「全然だめっす。５回で降りたのは情けない」と厳しく自己評価したが、ベテランの経験値が勝利を呼び込んだ。

総合不動産会社が抱えるチームは、１月から本格始動。小川監督が日本中を駆け回って選手を集めた。尾仲も「プロの経験をチームメートに教えてもらいたい」と声をかけてもらった一人。２１人の新卒入社メンバーとは８学年差。チームを引っ張る役割が与えられ、指揮官不在のこの日も躍動した。

投手陣は悩みを尾仲に相談するという。オフの日には一緒に遊びに行くほど、年齢の壁はない。「若い選手たちと良い環境でやらせてもらってます」と謙虚な３０歳。プロの世界で得た経験を新しいチームのために生かす。（藤田 芽生）

◆尾仲 祐哉（おなか・ゆうや）１９９５年１月３１日、福岡・北九州市生まれ。３０歳。高稜高では甲子園出場なし。広島経大を経て、２０１６年ドラフト６位でＤｅＮＡ入り。１８年、阪神移籍。２３年、ヤクルト移籍。今年からサムティ入り。プロ通算４５試合に登板し、１勝３敗。防御率６・０８。１７３センチ、７５キロ。右投左打。