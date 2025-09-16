Ｊ１のＧ大阪に８月、下部組織出身のＤＦ初瀬亮（２８）が復帰した。２０１７年に日本代表招集経験もあるサイドバック。神戸に在籍した昨季は、主力でリーグ連覇と天皇杯優勝の２冠に貢献。２月にイングランド２部のシェフィールド・ウェンズデーに移籍したものの、約半年で契約満了となり、１８年以来、約７年ぶりにＧ大阪へ帰ってくることを決めた。このほどスポーツ報知のインタビューに、海外初挑戦での経験や、古巣を背負う覚悟を明かした。（取材・構成＝森口登生）

Ｇ大阪産サイドバックが“ホーム”に帰ってきた。海外でのプレー続行を視野に新天地を探す中で、神戸など複数の国内クラブが獲得に乗り出したが、決め手はＧ大阪の「誠意」だった。

「もう一回、神戸に帰るのか、ガンバに帰るのか、他のチームに行くのか、すごい悩んだ。その中で条件提示も（オファーの）次の日にしていただいたり、何もかも他と比べものにならないぐらい誠意を見せてくれた。うれしかったし、もう一度、ガンバで頑張って、タイトルを取りたい」

シェフィールド・ウェンズデーではリーグ出場６試合。今春には契約延長の話も出ていたというが、クラブの財政状況などで実現せず。言語の壁や気候など、何もかも挑戦の日々だった。

「（英語に）慣れない中でも通訳をつけずに毎日勉強し、成長できた。給料の未払いとか、メディアに出ないところで結構、いろいろあった。雪も降っていて寒い。晴れているときはないし…。ピッチ状態もずっとぐちょぐちょで（笑）。でも、それも巡り合わせ。海外に出たから感じられたものはあったので、この半年は自分にとって何も無駄ではなかった。向こうに行って身体的、精神的なタフさは、より磨きがかかった。いいチャレンジができた」

Ｇ大阪復帰後は、８月２３日の横浜ＦＣ戦（パナスタ）で初出場し、３―２の勝利に貢献。続く同３１日、湘南戦（レモンＳ）では２アシストで５―４の激戦を制した。合流当初はリーグ３連敗中だったチームにアクセントをもたらした。

「負けているときこそポジティブにいかないと。練習から意識はしていたし、チームの雰囲気は来た当初より変わった。神戸では、負けたときにどう修正するかは、すごいプロフェッショナルだなって思った。次こそ、もう絶対に負けないという気持ちを出すところは、ガンバでも全面的に出していければ。技術も相当、高い選手がいっぱいいるので、負けるチームじゃない」

精神的支柱のＭＦ倉田秋（３６）やエースで主将のＦＷ宇佐美貴史（３３）もベテランの域だ。いつかは来る世代交代。同じ１９９７年世代はＤＦ黒川圭介、ＭＦ安部柊斗ら７人。次世代を背負う覚悟はできている。

「ガンバを背負っていかないといけない。僕たち世代が結果を残せば若手も勢いづいて、ベテランの選手たちも自分たちに負けられないっていう競争が生まれる。競争があるチームって本当に強い。誰が出ても結果を残すところは、強いチームの証し。結果を残し続けたい」

Ｇ大阪を巣立ってから約７年。その後の経験をクラブに還元し、Ｊ１で中位に甘んじるチームの巻き返しに一役買う。

◆初瀬 亮（はつせ・りょう）１９９７年７月１０日、大阪・岸和田市生まれ。２８歳。中学時代はＧ大阪ジュニアユース所属。同ユースを経て、２０１６年にＭＦ堂安律（現フランクフルト）らとトップチーム昇格。１７年に東アジアＥ―１選手権で日本代表招集。１９年に神戸へ完全移籍。同年９月に福岡へ育成型期限付き移籍。２０年に神戸へ復帰。Ｊ１通算１８８試合２得点。１８０センチ、７０キロ。利き足は両方。好きなアーティストは、レゲエサウンドマンの「ＲＥＤ ＳＰＩＤＥＲ」。