歌手のＬｉＳＡが、モデルでタレントの益若つばさの自宅を訪問したことを明かし、話題を呼んでいる。

ＬｉＳＡは１６日までに、自身のインスタグラムで「先日よしえさんと、つばささんのお家にお招きいただいて可愛くて美味しいものいただきました」と報告し、板橋よしえと益若との３ショットをアップ。板橋と益若についてＬｉＳＡは、「出来るだけ楽しくなるように、ワクワクしながら進んでいたいと思っているけど、たまにやってくる迷う時、悩む時、困った時、楽しみながら悩んで戦いながらずっとずっと先を歩き続けてくれるかっこよくて素敵な先輩が居てくれることが本当にとっても心強い。」「会いたかった好きな人が、会った時もっとつよくてすてきなひとだと確信になったとき、私ってなんてみるめあるのー！って自分まで誇らしくなる。私にとって、よしえさんも、つばささんも、温かくて芯が強くて尊敬する大好きな先輩です。」「私も心からこんな想いを誰かに預けられる温かい人でいたいな。」と尊敬の念をつづった。続けて、「つばささんのコスメもコンタクトもずっとずっと愛用してます」と明かし、「めちゃ可愛くて美味しいお土産もいただきました 私がアイシングクッキー好きって何でわかったんですかー！笑 かわいくてすぐ食べた」とつづり、投稿を締めた。

この投稿に益若本人からは「玄関入ってきた時のリアクションから全てが可愛かったです また爆語りしましょ」、ファンからは「可愛いすぎて」「最高なメンバー クッキーも可愛い」などの声が寄せられている。