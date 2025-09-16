むしろ「早炊きモード」のほうがおいしくなる！お米ライターが実践する、帰宅して最短で最高の炊きたてご飯を味わう方法

私たちがほとんど毎日食べているお米。けれど、生活の中に当たり前にあるものだからこそ、実は知らないことも多いもの。おいしい炊き方や上手な保存方法など、知っているようで知らない話を、お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんが綴る。

お米をおいしく炊くために重要なポイントの一つは「吸水」です。お米のすみずみまで水が行き渡ると、その水が熱伝導の役割を果たして、ふっくらと炊きあげることができます。

そうは言っても、「そんな時間は取れない！」という人がほとんどではないでしょうか。

「帰宅してすぐにごはんを炊きたい」

「朝起きてすぐにごはんを炊きたい」

今回は、そんな人におすすめの生活リズムならぬ“炊飯リズム”をお伝えします。

吸水の3つのポイント

吸水に必要なことは、3つあります。

1つは、洗米と吸水には冷たい水を使うことです。

9月はまだ残暑が厳しい季節。地域や時間帯によりますが、水道水から出る水の温度が20度を超える…なんてことはザラです。

そこでおすすめなのは、冷蔵庫に水を入れておくこと。洗米に使うすべての水を入れておくのは大変ですが、洗米の「最初に使う水」と「最後に使う水」だけでも入れておくとお米に冷水を吸わせることができます。お米は初めて水と出会った瞬間、1割ほど急速に水を吸いますが、手早く洗米している間ならばほとんど水を吸いません。また、最後に使う水はじっくりとお米に吸わせていくためのものでもあるので、こちらの水温も大切です。

2つめは、洗米が終わったらお米と水を入れたボウルや釜ごと冷蔵庫に入れておくことです。

低温で吸水させることで、お米の細胞のすみずみまで水が行き渡ります。

お米の吸水スピードは、短時間で見ると水温が高いほうが早いのですが、低温でゆっくりと吸水させるほうが最終的な吸水量は多くなることがわかっています。

冷蔵庫に入れるときは、繰り返し使える食器カバーなどで覆うと便利です。冷蔵庫にボウルや内釜を入れるスペースがないという場合、冷蔵庫のスペースに応じた形状のタッパーを使うといいでしょう。

3つめは、おおむね6時間以上は吸水させることです。

「そんなの無理！」と思われるかもしれませんが、「きっちり6時間」でなく「6時間以上」でいいので、“炊飯リズム”ができれば意外と簡単です。

たとえば、「帰宅後すぐにご飯を炊きたい！」という場合は、朝の出勤前に吸水させておくと帰宅したころには6時間を超えています。「朝起きてすぐにご飯を炊きたい！」という場合は、前日の就寝前に吸水させておくと起床時には6時間を超えています。

吸水した水は替えないほうがよい

吸水が終わったら、水を捨てずにそのまま炊飯します。水を捨てて新しい水で炊飯してしまうと、吸水中の水に流れ出たお米のでんぷんを捨てることになってしまいます。実際に、水を替えずに炊いたご飯と水を替えて炊いたご飯を食べ比べると、水を替えて炊いたほうがあっさりとしていました。あっさりとしたほうが好みという人もいると思いますが、お米本来の味を楽しむためには、水は替えずに炊くのがおすすめです。

この“炊飯リズム”の最大のポイントは、お米をしっかりと吸水させれば土鍋などのガス炊きはもちろん、炊飯器ならば「早炊きモード（高速炊飯モード）」で炊くことができることです。

シングルマザーで小学生の子どもが2人いるフルタイム勤務の友人は、この炊飯リズムを知ってから毎日実践しているそうで「ワンオペフルタイムに優しいおいしいお米の炊き方」と話してくれました。早炊きモードで炊飯中に味噌汁やおかずなどを作ると効率よく食事の準備が整います。

あえて「早炊きモード」を使う理由

しっかりと吸水させていれば、むしろ早炊きモードのほうがベストだと感じます。普通炊飯モード（白米モード）は温度を上げながら吸水させていく工程がありますが、すでに吸水は済んでいるのですから、吸水目的でじわりと熱を入れていく必要ありません。逆に、早炊きモードを使う場合は長時間吸水させないと炊きあがりのご飯が硬くなってしまいます。

「低温長時間吸水＋早炊き」は、ガス炊飯のように単純に熱が入るため、そのお米本来の味を引き出しやすいと感じています。

また、近年は猛暑の影響で、普通炊飯モードではご飯の表面がべたついてしまうお米も多くなっていますが、この「低温長時間吸水＋早炊き」はべたつきを抑え、ご飯粒の輪郭を感じやすい炊きあがりになりやすいと感じています（お米によります）。

ちなみに、常温の吸水状態になる「予約炊飯モード」はおすすめしません。特に夏場は細菌の繁殖につながり、お弁当などの場合はごはんが傷みやすくなってしまいます。また、炊飯器をこまめに掃除することは衛生面においてもお米の味わいにおいても大切です。

炊飯は「まとめ炊き＋冷凍」「朝炊いてそのまま長時間保温」という人も多いようですが、なるべくいつも炊きたてのご飯を食べられたら嬉しいですよね。 “炊飯リズム”が定着してくると、食事を準備するときにお米を洗い始めるよりも手軽だと感じられるのではないでしょうか。ぜひ一度お試しください。

写真＝筆者撮影

柏木智帆（かしわぎ・ちほ）

米・食味鑑定士、ごはんソムリエ、お米ライター。