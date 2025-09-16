木村拓哉が、自身のYouTubeチャンネルに「【木村さ～～ん！】「ただ食べてるだけの動画」木村拓哉と山田裕貴がココイチにいく」を9月13日に更新した。

初対面の2人だったが、このたび山田が木村の冠ラジオ『木村拓哉 Flow』（TOKYO FM）に9月のマンスリーゲストとして出演。前回の動画ではそのラジオの収録後、木村のYouTubeスタッフにより、山田が愛好しアンバサダーも務めている『カレーハウスCoCo壱番屋』（ココイチ）へ2人が連れ出された。

木村は、およそ12億通りもの組み合わせが可能だというトッピングやカレーソースのシステムに驚きながらも、一際目を引いた期間限定の手仕込チキンカツカレーをオーダーし、山田おすすめのほうれん草なども追加。選択肢の多さから「最終的なシェフはお客様なんだ」とココイチの魅力を表現して、「僕よりアンバサダーみたいなこと言わないでください」と山田が焦る一幕もあった。

注文したカレーがそれぞれ届くと、猫舌だという山田はまず木村の1口目を見守り、木村がカツにソースをかけるだけで感動。木村はタルタルとソースがかかったカツと共にカレーを口に運ぶと、何も言わずにすぐに2口目を食べ、しきりに頷きながら「このメニューを考えてくれた人に感謝」とコメント。続いて山田も自身が頼んだ牛すじ煮込みカレーを食し、満面の笑みを見せた。

その後、木村はトッピングの旨辛にんにくも絶賛。思わず無口になってしまうほど夢中で食べ進めていく。さらに、半熟卵に旨辛にんにくのたれをかけるというアレンジも見せ、「もう見つけちゃってるじゃないですか」と山田を驚かせた。また、2人のカレーの食べ方が同じという共通点も発見。提供された皿の中でもトッピングの組み合わせなどにより自身でさらなる“調理”を行い、木村は「口に入れるまでが調理だからね」と語る。

最後は、お互いに計算された配分で、2人仲良く同時に完食。木村は早くも「もし僕が商品開発するなら……」と提案し再び山田を焦らせた。山田とのコラボ動画第2弾もほのめかし、大満足の中今回の動画は終了。

コメント欄では、「木村さんめっちゃ美味しそうに食べるし褒め方が上手いから食べたくなる～」「この2人の空気感、心地よい」「木村さんの楽しい♪がめちゃくちゃ伝わってくる」「木村さんと山田君、初対面とは思えないほど馴染んでる」などの反響が寄せられている。

（文=島田瑛）