

RYOの公式Xより

9月4日に肺炎で亡くなった歌手の橋幸夫さんの通夜が9日に営まれた。多くの著名人や一般人が参列する中で、金髪にサングラス姿のEXILEのATSUSHIらしき人物が現れた。

この人物はマスコミの取材に応じて、自分はATSUSHIではなく、ものまね芸人のRYOであることを告白した。しかも、生前の橋幸夫さんと会ったことはあるが親交はないと語った。

その後、彼は通夜に参列した自身の写真と動画をXに投稿。「報道陣関係者の皆様に勘違いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした」と書いていたものの、不謹慎で非常識な行動に批判が殺到した。その後、彼は再びXで謝罪文を発表した。

ATSUSHIに対しても非礼な行為

葬儀の場で売名行為をするということ自体が、人の道を外れた行いであると非難されても仕方がないものである。故人を悼む厳粛な場所で写真や動画の撮影をしているのもおかしい。

ものまねの格好で参列をするのは故人や遺族への礼節を欠いているうえに、ものまねの対象であるATSUSHIに対しても非礼な行為である。1人の大人として信じがたいほどの暴挙であると言っても過言ではない。

この件に反応したのが、TBSの人気番組「水曜日のダウンタウン」を手掛ける藤井健太郎プロデューサーだった。彼はXでこの騒動に触れて「“そっくりさん系のモノマネ芸人、ヤバい説”は日々立証を続けております。」「歌マネや声マネなどと違い、ひとつも努力せずに売れてしまうことがあるため、そっくりさん系のモノマネ芸人にはヤバい人が多めに含まれているのは有名な話。」と投稿した。

この書き込みはSNS上で瞬く間に拡散していき、共感や納得の声が相次いだ。

ものまね芸人の中には、声や歌い方・話し方を似せるタイプと、外見を似せるタイプがいる。後者の場合、元の顔が対象者にある程度似ていれば、少し外見を整えるだけで「そっくりさん」を名乗ることができてしまう。

その手軽さゆえに一気に注目を浴びることができるが、同時に本人との境界が曖昧になりやすく、誤解やトラブルを招く危険性を常に抱えている。今回の騒動は、そうしたリスクが最悪の形で現実化した例だと言える。

お笑い芸人とは似て非なるもの

漫才やコントなどを専門にする「お笑い芸人」と、ものまねを得意とする「ものまね芸人」は、似ているようで全く違うものだ。お笑い芸人は自分自身の芸を磨いて観客を笑わせようとするものだが、ものまね芸人は既存の有名人に自分を似せることで観客を楽しませようとする。いわば、0から何かを生む人と、1から何かを生む人の根本的な違いがある。

お笑い芸人の間では「ものまね芸人は変わり者が多い」というのが定説である。表でも裏でも彼らがそのように言っているのを何回も聞いたことがある。

ものまね芸人は、すでに有名だったり、人気があったりする芸能人の知名度や好感度を利用して、自分の芸を見せる。そのため、ゼロから何かを生み出すお笑い芸人に比べると、見てもらうためのハードルが低い。

無名の漫才師が路上で「漫才をやるから見てください」と言っても、見てくれる人は少ないかもしれないが、無名のものまね芸人が有名な歌手の真似をして一曲歌うのだとしたら、それだけで足を止めてくれる人はいるだろう。ものまね芸人は「ものまね」という芸を選んだ時点で恵まれた立場にいるということだ。

だからこそ、本来であれば、ものまね芸人は真似をする対象者へのリスペクトを忘れてはならない。本人が活躍してくれているおかげで自分の芸が成り立っているということについて、謙虚な気持ちを持っていなければいけない。

自分自身が本人であるかのように勘違い

ただ、ものまね芸人の中の一部には、それを忘れてしまう人がいる。必死で本人になりきろうとするあまり、自分自身が本人であるかのように勘違いしてしまい、調子に乗ったり傲慢になったりするというのだ。にわかには信じがたい話だが、複数の証言を得ているので、実際にあることなのだろう。

もちろん、すべてのものまね芸人がそのような問題を抱えているわけではない。ものまねという芸の中に自分なりのオリジナリティを加えている人もいるし、きちんと礼節をわきまえている人が大半だろう。ただ、自分と対象者の境界線を見失い、勘違いをしてしまう人が一部に存在することは事実のようだ。

自分なりの芸を磨くこともなく、見た目が似ているというだけでものまねができたつもりになってしまう「そっくりさん系」のものまね芸人の中には、そういう人が存在する割合が高いのかもしれない。

今回の騒動が残した教訓は明確である。「そっくり」という武器を持つ者は、似ていることを誇示するのではなく、似ているがゆえに責任と節度を持たなければならないということだ。

弔いの場を売名行為に使ったRYOの行動は、故人や遺族、ATSUSHIやそのファンに失礼であるだけでなく、ものまねという芸の看板そのものに泥を塗ってしまった。ものまね芸人はいついかなる時でも、対象者への絶対的なリスペクトと謙虚さを忘れてはならないのである。

（ラリー遠田 ： 作家･ライター､お笑い評論家）