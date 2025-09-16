½ë¤µ´¨¤µ¤Ç¤°¤Ã¤¿¤êŽ¢µ¨Àá¥Ð¥ÆŽ£¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«
µ¨ÀáÀ¤ÎÈèÏ«¤Ï¡¢µ¤²¹¤äµ¤°µ¡¢¼¾ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§takeuchi masato¡¿PIXTA¡Ë
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Èè¤ì¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¢´¨ÃÈº¹¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Êª¼Á¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿È¤ò¼é¤ë¤«¡½¡½¡£
¡ÖµÙÍÜ³Ø¡×¤ÎÄó¾§¼Ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¤Ç¤¢¤ëÊÒÌî½¨¼ù»á¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¤«¤éµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¡ÊDistance¡Ë¡×¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡ÊReset/Refresh¡Ë¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¤ò¶½Ì£¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡ÊInterest¡Ë¡×¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡ÊControl¡Ë¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿Æü¾ï¤ËÍ¾Çò¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÊSpace¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿DRICS¡Ê¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ËÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤ä½©¥Ð¥Æ¤Ê¤Éµ¨ÀáÀ¤ÎÈèÏ«¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢µ¤¸õ¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊªÍýÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¤«¤éµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤³¤È¡ÊDistance¡Ë¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£ÊÒÌî»á¤ÎºÇ¿·Ãø½ñ¡ØÈèÏ«³Ø¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ËÍ×Ãí°Õ
µ¨ÀáÀ¤ÎÈèÏ«¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ïµ¤²¹¡¢µ¤°µ¡¢¼¾ÅÙ¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
½ÕÀè¤ä½©¸ý¤È¤¤¤Ã¤¿µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡£ºù¤Îºé¤¯»þ´ü¤Ï¡¢²ÖÎä¤¨¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤´¨¤¤Æü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤Ê¤êºÇ¹âµ¤²¹30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
½©¸ý¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Ä«ÈÕ¤°¤Ã¤ÈÎä¤¨¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
1Æü¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÈºÇ¹âµ¤²¹¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÆü¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿µÞ¤Êµ¤²¹ÊÑ²½¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½©¥Ð¥Æ¤ä½Õ¥Ð¥Æ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î¿¼ÉôÂÎ²¹¤Ï37¡î¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤²¹º¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¤½¤Î²¹ÅÙ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÊÝ¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤è¤¦¡¢ÊÝ»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Éþ¤ÈÈéÉæ¤Î´Ö¤Î¡Ö°áÉþÆâµ¤¸õ¡×¤¬32¡îÁ°¸å¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¼¾ÅÙ¤¬50¡óÁ°¸å¤Î¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò37¡î¤¯¤é¤¤¤ËÊÝ¤Æ¡¢µ¤²¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ï¡ÖÈèÏ«¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡×
¼«Ê¬¤ÎÂÎ²¹¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤Î¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£´¨¤±¤ì¤ÐÌÓ·ê¤òÊÄ¤á¤ÆÈ¯´À¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¤éÌÓ·ê¤«¤é´À¤ò½Ð¤·¤ÆÂÎÆâ¤ÎÇ®¤òÊü½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â»ä¤¿¤Á¤Î°Õ»×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬¾¡¼ê¤ËÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ï¥¤¥³¡¼¥ëÈèÏ«¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¿À·Ð·Ï¡¦ÆâÊ¬Èç·Ï¡¦ÌÈ±Ö·Ï¡Ë¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹ÊÑ²½¤Ï¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Æ¤Ê¤éÎäË¼¤Ç¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¼¼Æâ¤È¡¢³°¤Î¥«¥ó¥«¥ó¾È¤ê¤Î¼¼³°¤È¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß¤â¡¢ÃÈË¼¤ÇÃÈ¤á¤é¤ì¤¿¼¼Æâ¤«¤éËÌÉ÷¿á¤¤¹¤µ¤Ö³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÊÑ²½¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Ï¤µ¤é¤ËË»¤·¤¯³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Åß¥Ð¥Æ¤Ï¡¢Æü¾È»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¤ªÀµ·î¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿©À¸³è¤¬Íð¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
½©¥Ð¥Æ¤Ë¤Ï²Æ¤ÎÈè¤ì¤ÎÃßÀÑ¡¢½Õ¥Ð¥Æ¤Ë¤ÏÆþ³Ø¤äÆþ¼Ò¡¢°ÛÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Î§¿À·Ð¤òÍð¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤ê°ìÄê¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤Éô²°¤ò¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÇÃÈ¤á¤¿¤ê¡¢½ë¤¤Éô²°¤ò¥¨¥¢¥³¥ó¤ÇÎÃ¤·¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹ÂÐºö¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÏÅÅµ¤Âå¤ä¥¬¥¹Âå¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀáÅÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¬¤Þ¤ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ß¤ë¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¶á¤Ï¡ÖÃå¤ëÅÅµ¤ÌÓÉÛ¡×¤ä¡Ö°ì¿ÍÍÑ¤³¤¿¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Éô²°¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÈ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤ÃÈË¼´ï¶ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éÀáÅÅ¤·¤Ä¤Ä¡¢´¨¤µ¤È¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£³°½Ð»þ¤Ë¤ÏUSB½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÅÅµ¤¥«¥¤¥í¤â¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥ó¡Ê·ÈÂÓÍÑ¤ÎÀðÉ÷µ¡¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÊâ¤¯¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æü»±¤ÏÃËÀ¤Ë¤â¤¸¤ï¤¸¤ï¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢³°½Ð»þ¤ÎÊªÍýÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¤«¤é¼«±Ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤¹¡£
½Õ¡¦²Æ¡¦½©¤Ïµ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤ËÍ×Ãí°Õ
µ¨Àá¤Ë¤è¤ëµ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤â¡¢ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁêÅö¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Ï¡Ö»°´¨»Í²¹¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ÈÄãµ¤°µ¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹âµ¤°µ¤¬ÆüËÜ¾å¶õ¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤ÆÀ²Å·¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÍë±«¤ä¥²¥ê¥é¹ë±«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
½©¤ÏàÄ¶¡¦Äãµ¤°µ〞¤Ç¤¢¤ëÂæÉ÷¤¬²¿ÅÙ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤¯µ¤°µ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤¤µ¤°µº¹¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢Àè¤Û¤É¤Îµ¤²¹¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÏÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤í¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬µ¨Àá¥Ð¥Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¡¢Äãµ¤°µ¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëµ¤°µº¹¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢´ØÀáÄË¡¢¸ª¤³¤ê¡¢¹øÄË¡¢¤À¤ë¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏÄãµ¤°µÉÔÄ´¤È¤«¡¢Å·µ¤ÄË¡¢Å·µ¤Æ¬ÄË¡¢µ¤¾ÝÉÂ¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤«¤é¡ÖÅ·µ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¸Å½ý¤¬ÄË¤à¡×¤È¤«¡Ö¿À·ÐÄË¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é±«¤¬¹ß¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ïµ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ç³ÈÄ¥¤·¤¿·ì´É¤¬¿À·Ð¤ò°µÇ÷»É·ã¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¡¢·ì´É¤¬³ÈÄ¥¤·¡¢¤½¤ì¤¬¿À·Ð¤ò°µÇ÷¤·¤ÆÆ¬ÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¼ªÀò¤¬¸ú²ÌÅª
¼ª¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÆâ¼ª¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¡¢µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤È¤¤Ë²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¡¢¤À¤ë¤µ¤ä¤á¤Þ¤¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤°µº¹¤ò¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ª¤ò·Ú¤¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤¿¤ê¡¢¥Û¥Ã¥È¥¿¥ª¥ë¤ä²¹¤«¤¤¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤òÅö¤Æ¤Æ¼ª¤ò²¹¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤°µÄ´À°µ¡Ç½¤Î¤Ä¤¤¤¿¼ªÀò¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿åÊ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´ÁÊýÌô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ôÆüÀè¤Þ¤Ç¤Îµ¤°µº¹¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÅ·¸õ¤Ë²Ã¤¨¤Æµ¤²¹¡¢¼¾ÅÙ¡¢É÷¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Áµ¤°µ¤âÊó¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼ª¤¬¥Ä¡¼¥ó¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢µ¤°µº¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â·ë¹½¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤È°ÕÍß¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô¥Õ¥í¥¢¤º¤Ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢ÍÞÈèÏ«Åª¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊÒÌî ½¨¼ù ¡§ Çî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë¡¢ÆüËÜ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡Ë