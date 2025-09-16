

マンガ喫茶の古豪「自遊空間」近未来型の賢い戦略（筆者撮影）

現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第8回はネットカフェ業界2位の「自遊空間」。

知ってるようで知らない。紳士服のAOKI系列「自遊空間」

「ふざけんなよ！」「値上がりはしょうがないけど限度と節度があるだろ！」などと叫びたくなるほど、国内ホテルの宿泊料の高騰が止まらない。先日私が寄稿した【漫画喫茶「快活CLUB」ビジホ高騰で注目されるワケ】には、読者の方から「快活はみんなの実家」「インバウンドに注目されないことを願う」など、たくさんのコメントが寄せられた。

ネットカフェ市場は現在、紳士服の「AOKI」を中心としたAOKIホールディングスの独壇場となっている。全国に700〜800店ほど存在していると推測されるネットカフェの内、約500店舗を「快活CLUB」が、約80店舗を「自遊空間」が占めており、どちらの運営会社もAOKIホールディングスの傘下だから驚きだ。

なぜAOKIは2つのネットカフェを合併せず、まるでライバル関係のような関係を維持しているのか。真相は不明だが、私の中で「もしかしてタイプの異なるサービスを提供しているのでは？」という疑問が生まれた（私は快活CLUBを利用したことはあるが、自遊空間を利用したことは一度もなかった）。

兵庫県内に1店舗だけある自遊空間は商業ビルの5階にある（筆者撮影）

自遊空間は全国47都道府県の内、26府県で店舗数ゼロ。私の住む兵庫県には1店しか存在しない（西の台所である大阪ですらゼロ店）。全店舗の約50％が東京・神奈川・埼玉に集中しており、残りの約20％が九州。約30％が全国に散らばっている。

自遊空間は1998年、埼玉県の春日部に直営店第1号店をオープン。2003年には全国100店舗を達成。2003年に快活CLUBが千葉で1号店をオープンした後も、「ネットカフェ戦国時代」で存在感を放ってきたが……。2008年のiPhone上陸、2020年のコロナによる外出自粛など、紆余曲折を経て、2022年よりAOKIの子会社となった。

酸いも甘いも経験しながら、市場で30年近くも生き残ってきた自遊空間。いったいどのようなサービスを提供しているのか……。肉体派ライターとして、これはもう行ってみるしかない！

ハイテク感のある受付。しかし店内は「平成」のまま？

兵庫県に1店舗だけ存在する自遊空間は、日本で一番子育て支援に手厚いと噂される「明石市」にある。つい先日「ミシュランを5年連続受賞した明石焼」を取材した私は、お腹を鳴らしながら明石駅に到着。駅前のビルの5階に、お目当てのマンガ喫茶はあった。

エレベータを降りると、「自遊空間へようこそ」と表示された、受付用の電子機器が3台ほど設置されていた。店員さんの姿は見当たらない。どうやらセルフチェックイン「のみ」で入店する店舗のようだ。受付機器のすぐ隣には「24時間遠隔スタッフ待機中」と書かれた液晶パネルが設置されており、何かあった際はリモートで対応する仕組みらしい。

「人手不足の問題を解決するため、今後こういったサービスの形は増えるだろうな」と思いながら、私は液晶画面の案内に従い、新規会員登録のため個人情報を入力 → 本人確認書類（運転免許証）の読み取り → 発行された会員カードをスキャンして座席選択 → 発行されたQRコード付きの用紙を自動扉の前で読み取り、入店。



会員登録〜入場まで、すべて自分で手続を行う（筆者撮影）



入口付近の光景（筆者撮影）

受付の時点でどことなく店内に「オタク」的な雰囲気を感じていた私だが、入場後すぐに快活CLUBとは似て非なるネットカフェだと確信した。入口の目の前には有料で遊べるスロットマシーン（メダルゲーム）。店舗内は全体的にこぢんまりとしており、快活CLUBより清潔感は劣っているか。良い意味でも悪い意味でも、「昔ながらのマンガ喫茶」といった感じだ。

「なんだか平成にタイムスリップしたみたいで懐かしいな」「女性よりも男性向きの店舗なんだろうな」「店員さんと対面したくない客層にはありがたいかも」などと考えながら、私は店舗内の散策を開始。

ビリヤードとダーツを楽しめる若者向けの広々とした空間もあれば、「ここで相席で食べるのは辛いな」と感じさせる2席しかない飲食スペース。ぜひとも利用したい電動マッサージチェアのある座席。あまり積極的には利用したくないシャワールームなど、自遊空間は「玉石混交の施設」といった印象を受けた。



広々とした遊び場がGOOD（筆者撮影）

これは神サービス。歴戦の古豪、自遊空間の斬新な取り組み

今回初めて自遊空間を利用してみて、「これは神！」と感動したサービスがある。なんと自遊空間では、無料で食べ放題を楽しめるソフトクリームに、チョコレートソースやイチゴソースなど、お好みでトッピングして「味変」することができるのだ。月替わりのトッピング（9月はホワイトピーチ）なども置かれており、個人的には黒蜜がめちゃくちゃ美味しかった。



3つの味が楽しめる佐藤スペシャル（筆者撮影）

「甘いものを食べ過ぎると塩辛いものが食べたくなる」という利用者の心理を見透かしたように、ドリンクバーには味噌汁やオニオンスープ、わかめスープや松茸風味のお吸い物なども置かれていた。夏用に「冷やしオシボリ」も用意されており、今年で35歳になる私は「男心をわかってるなぁ」とその場でウンウンと頷いてしまった。



C.C.レモンやメロンソーダなど、ドリンクバーの王道メニューもちゃんとあった（筆者撮影）

低価格のフードメニューが男心を掴む

さらにフードメニューには「ちょい飲みセット」と称して、税込500円でビール・ハイボール・酎ハイなどのドリンク1杯に、たこ焼きや焼きそば、ウィンナー5本などをセットで注文できる。平日の11時〜15時まではランチメニューとして、カルボナーラやビーフカレーなどが税込400円。ランチ以外の時間帯も500円程で注文できる。



男心を鷲掴みする低価格メニューばかり（筆者撮影）



店舗それぞれサービス内容が異なり、100円の飲食メニューが充実しているところも！ これは100円ポテト（税込110円）（編集部撮影）

その他に面白かった点としては、店内の目立つところに「VIRTUAL社長」のポスターが貼ってあったことだ。社長の日高大輔氏は「日常にバーチャルがある世界を」を掲げ、自らがVTuberとなり活動している。同社がバーチャル事業に本格参入する、始まりの合図であり、決意表明の背景があったそうだが……。

お試しで投稿1本目の動画を視聴したところ、「特命係長・伊藤」との棒読みの掛け合いが絶妙で、不覚にも吹いてしまった。動画内では「これからはリアルだけでなく、バーチャルの自分を1人2人、持つ時代になると思う」といったハッとさせられる鋭い指摘もあり、今後の活動が楽しみ過ぎる。



公式ホームページでも大々的に告知されている（自遊空間公式サイトより）

「鍵付完全個室」は快活CLUBとほぼ同等の印象

ホテルの宿泊代が高過ぎる問題により、今注目を集めているネットカフェの「鍵付完全個室」に関しては、自遊空間と快活CLUBとの間に大きな差はなかった。部屋の広さも同じくらいで、ライトや空調がそれぞれの部屋ごとに調整できる点も同じ。パソコンから食事が注文できる点も、店員さんにメッセージを送れる点も同じだった。



自遊空間の鍵付完全個室はこんな感じ（筆者撮影）

それでもあえて違いを挙げるのなら、快活CLUBはIDカードでタッチして入退出するが、自遊空間は会員証（あるいは入場伝票のQRコード）をスキャンして入退出すること。またこれは店舗内の構造によるのかもしれないが、私が利用した快活CLUBの鍵付完全個室は、オープン席やブース席の人が入れないよう自動扉が設置されていた。しかし今回利用した自遊空間の鍵付完全個室は、誰もが通行できる廊下の一角にあった。

料金体系に関しても、両社の間に大きな差はなさそうだ。快活CLUBは店舗ごとに料金体系や施設設備が異なっているが、これは自遊空間も変わらない。なお今回私が利用した明石駅前店の場合、ブース席の最初の1時間が690円。12時間ナイトパックが2640円。隣の部屋と板ではなく壁で仕切られている鍵付完全個室は、最初の1時間が950円。12時間のナイトパックが3430円。

土日祝日と金曜祝前日18時からは週末料金となり、プラス220円ほど加算される。また初回利用時は入会金として370円が必要となる（すべて税込価格）。なお料金体系は利用者にとって最適なプランに自動で切り替わるため、利用者が入店時に「始発までの時間潰しが目的なので6時間パックにしようかな」といった選択をする必要はない。



明石駅前店の料金表（筆者撮影）

ポテンシャルは高いが現状は快活が上。今後の躍進に期待

「全体的なサービスとしては快活CLUBの方が上っぽいな」「だけど快活っぽいサービスが苦手な客層もいるだろうから、こういった空間はそれはそれでアリかもしれない」「受付を完全自動化したり、バーチャル事業への本格参入など、ポテンシャルはけっこう高そうだぞ」

さまざまな想いを胸に、私はセルフ会計を済ませて退店。昭和感の漂う明石の商店街を観光後、大好きな阪神タイガースを応援するため阪神線に乗り込み、神戸市にある完全鍵付個室（1K・7畳）を目指した。

（佐藤 大輝 ： 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター）