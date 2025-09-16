９月１４日に北海道ニセコ町では町長選挙が行われ、新人の田中健人さんが初当選を果たしました。



町が抱える水源地を巡る問題について、田中さんは「町民の大切な水を全力で守りたい」と話しました。



羊蹄山麓の冷たい水でしめた「もりそば」。



「ダッタン」が練りこまれたそばは、そばの香りと程よい苦みを味わうことができます。



ニセコ町内のそば店には多くの客が足を運びます。



（客）「おそばがすごいコシがあって、そばの味があるというか、とってもおいしいです」





２０年以上前に店を開業した橋本さんです。（橋本博次さん）「これはニセコの水源地から来ている水ですね。（水は）不可欠。水がないとうちはやっていけないですから」

そば作りには欠かすことのできない水ですが、ニセコ町ではある問題が起きています。



羊蹄山の麓には、ニセコ町の人口およそ８割にあたる４０００人の給水に欠かせない水源地があります。



ニセコ町が２０１３年に取得したはずの土地ですが、元の所有者から「無断で売買が行われた」と訴えられ、町は敗訴。



元所有者からはおよそ５億円で土地を売却するという和解案も示されましたが、協議はいまも平行線をたどっています。



１４日、ニセコ町で行われた町長選挙には、町の未来を託そうとおよそ２５００人の町民が１票を投じました。



（町民）「せっかくきれいな水だってみんな思っているし、安心して使えるようにしてほしい」



（町民）「（水が湧く場所は）町の財産として扱っていけるように取り決めした方がいい」



新人４人の戦いとなった、実に１６年ぶりの選挙戦。



次期リーダーに選ばれたのは…



（藤得記者）「午後８時５０分です。田中健人さんの事務所では当選確実と判断し、支援者のみなさんから割れんばかりの拍手が起きています」



無所属の新人・田中健人さん３４歳です。



現職の片山健也町長からバトンを引き継ぎ、水源地を巡る問題にも力を注ぎたい考えです。



（田中健人さん）「まずは情報収集をして、町として何ができるか選択肢を模索していくというところから。ニセコ町民の大切な水ですので、そこは全力で守っていくという姿勢は変わらず持っていきたい」



若きリーダーとともに新たな歩みを始めたニセコ町。



水の資源をどう守るのか注目されます。