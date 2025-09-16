Ç¥ÉØ¤Î°ÛÊÑ¤ËÊì¤¬¡Ö¥Êー¥¹¥³ー¥ë¡ª¡×¤È¶«¤ó¤ÀÍýÍ³¡£¸µ´Ç¸î»Õ¤ÎÊì¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
©hoshi.da
©hoshi.da
©hoshi.da
©hoshi.da
º£¤Ï¸µµ¤¤Ê¤ï¤¬»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡Ä
¤³¤Î¤ªÏÃ¤ÏÀ±ÅÄ¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò´ð¤ËÉÁ¤¤¤¿°é»ù¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÆó»ù¤ÎÊì¤ÎÀ±ÅÄ¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÏÄ¹ÃË¤Ë¤¤¤¯¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Î¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÊì»Ò¼êÄ¢¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¿´Â¡¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À±ÅÄ¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤¤¤¯¤ó¤ÎÊì»Ò¼êÄ¢¤Ë¤Ï¿·À¸»ù²¾»à¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¡Ä¡£°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ì¿¤òµß¤Ã¤¿¼ÂÊì¤Î¹ÔÆ°
©hoshi.da
©hoshi.da
©hoshi.da
©hoshi.da
©hoshi.da
©hoshi.da
À±ÅÄ¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¤Ë¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤Åº¤¦¼ÂÊì¡£Êì¤ÏÅö»þ´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½È¯¸«¤Ç¤¤¿º£²ó¤Î¤Ç¤¤´¤È¤À¤Ã¤¿¤È¡¢À±ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ã¤µ¤Ë¥Êー¥¹¥³ー¥ë¤ò²¡¤·¤¿Êì¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿´Çï¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¾ï»öÂÖ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¤Ê¤«¡¢À±ÅÄ¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«½Ð»º¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»ºÀ¼¤ÏÊ¹¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿·À¸»ù²¾»à¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½Ð»º¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËÊ¹¤¯¤ï¤¬»Ò¤ÎÀ¼¤Ï·ò¹¯¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£À±ÅÄ¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¤¬»ºÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ÄË¤¤¤Û¤ÉÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
´É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤ï¤¬»Ò¡£¤À¤±¤É¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡ª
©hoshi.da
©hoshi.da
©hoshi.da
À±ÅÄ¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤Ï¿·À¸»ù²¾»à¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢NICU¤Ø¡£µ×¡¹¤Ë¸«¤¿¤ï¤¬»Ò¤Ï´É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëÀ±ÅÄ¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢É×¤¬À¸¤¤ÆÀ¸¤Þ¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢À±ÅÄ¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¤â¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½Ð»º¤Ë¤Ï²¿¤¬¤ª¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç´ñÀ×¤Ç¤¹¡£
¿·À¸»ù²¾»à¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹ÃË¤Î¤Ë¤¤¤¯¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤ª»º¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿À±ÅÄ¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¡£Ì¿¤Î½Ð»º¤Î´ñÀ×¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë