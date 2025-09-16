◇セ・リーグ 広島6―2ヤクルト（2025年9月15日 マツダ）

広島・小園海斗内野手（25）が15日、ヤクルト戦（マツダ）で初回に先制の右前適時打を放ち、2安打3打点で勝利に貢献した。今季49度目のマルチ安打を含む4出塁。打率、安打数、出塁率の部門でリーグトップを堅守した。連続試合安打も7試合に伸ばした背番号5は「安打も打率も上げて獲れるように頑張ります」と自身初のタイトル奪取へ向け、ラストスパートをかける。

やっぱり小園は頼りになる。初回無死一、二塁から青柳の低めツーシームをあっさり右前に運んだ。チームに7試合連続の先制点をもたらす適時打。真っ赤に染まったマツダスタジアムは序盤から歓喜に沸いた。

「（青柳投手とは）対戦はしたことがあったので、映像を見ながらと、今日の感じを見ながら（アプローチ）していった。本当に、打たないといけない雰囲気が凄いので、頑張りました」

過去11打数4安打（・364）、1本塁打と好相性だった先発・青柳の立ち上がりを攻め立て、流れを引き寄せた。続く2回は左ふくらはぎ付近に死球を受けて出塁。さらに4回の第3打席では四球を選んで好機拡大を演出した。2点差に迫られた直後の6回無死満塁からの第4打席は3番手右腕・松本健の147キロ直球を中前へはじき返す2点打で再び突き放した。得点圏打率・422はリーグトップ。9日の巨人戦から始まった7連戦もすべて安打を放ち、うち5試合で初回に先制打を放つなど、勝負強さは健在だ。

打率・307、153安打、出塁率・362はいずれもリーグトップで、自身初の個人タイトルも視界に入ってきた。レギュラーシーズンは残り11試合。数字と向き合う時間が増えてきた。それでも重圧と捉えず、楽しむ余裕がある。

「（毎日が）面白いですね。安打も打たないといけないし、打率も残さないといけないし、どうしたらいいんかなって感じで今も思っていますけど…」

今季、特に変わったのは出塁率の中身だ。昨季は588打席で30四球だったのに対し、今季はここまで547打席で41四球と微増。打席では積極打法を貫きながらも、四球を選んでつなぎ役にもなっている。それが打率キープにもつながっている。

「打率を残すためには四球だったり、追い込まれてからの一本で全然違ってくる。昔から意識はしていましたけど、少しずつ成長はしているのかなと」

最多安打が表彰対象となった94年以降、打率、安打数、出塁率の3冠を獲得したのは、94〜96年イチロー、04年松中信彦、08年内川聖一の3人のみ。「安打も打率も上げて、（タイトルを）獲れるように頑張ります」。高卒7年目、25歳の決意は固い。（長谷川 凡記）