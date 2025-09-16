Âç¹¥¤¤ÊÍÄÆëÀ÷¤È±óµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î²Æº×¤ê¥Ç¡¼¥È¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¡ª¥É¥¥É¥¤ÎÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÎø¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢±ó¤¯¤Î³¹¤Øµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¶á¤¯¤Ç²á¤´¤»¤ëºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢2¿Í¤Ï²Æº×¤ê¤Ø¥Ç¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤¦¡½¡½¡£¥Û¥ê¥ê¥ª¥È(@rierioto)¤µ¤ó¤¬X(µì¡§Twitter)¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÁÏºîÌ¡²è¡Ö±ó¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Îø¿Í¤È²Æº×¤ê¤Ë¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡×¤Ï¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¤½¤Îå«¤¬¶»¤òÂÇ¤ÄÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥ª¥Ï¥ëÊäµë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Î¥Û¥ê¥ê¥ª¥È¤µ¤ó¤ËÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ËÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ºÆ¤Óµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¥Ò¥í¥È¤È¤ß¤º¤¡£°ú¤Ã±Û¤·Á°¤ÎºÇ¸å¤Î²Æº×¤ê¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤â¥É¥¥É¥¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹2¿Í¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤¬Î¥¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ò¥í¥È¤Ï¤ß¤º¤¤À¤±¤òÍ¶¤¤2¿Í¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¤ÎÊª¸ì¡£
ºî¼Ô¤Î¥Û¥ê¥ê¥ª¥È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜºî¤Ï¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï¤ªÇñ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÄÆëÀ÷¤¿¤Á¤¬ºÆ¤Ó½¸¤Þ¤ê¡¢¤ªÇñ¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ëÊª¸ì¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
À©ºî¤ÇÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥í¥È¤È¤ß¤º¤¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÉÁ¼Ì¤À¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ß¤º¤¤¬¹ÔÆ°¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ò¥í¥È¤¬Êâ¤ß´ó¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥¥¹¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï¥Ò¥í¥È¤Î¿´¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥ê¥ê¥ª¥È¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÓÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥æ¥¦¥¤È¥¢¥ä¥«¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤òÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¡¢ºî¼Ô¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£±é½Ð¤äÂæ»ì¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡Ö¼¡¡ÄÂ¦¤Ç¤è¤êÅº¤¨¤ë»þ¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Î³Ë¿´¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö±ó¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Îø¿Í¤È²Æº×¤ê¤Ë¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡×¤Ï¡¢²Æº×¤ê¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Îø¤äÍ§¾ð¤Îµ÷Î¥´¶¤äÈùÌ¯¤Ê¿´¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤ä½éÎø¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢Îø°¦Ì¡²è¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Û¥ê¥ê¥ª¥È(@rierioto)
