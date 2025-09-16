¡ÖËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¸À¤¤Ìõ¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÔÀï¸å¤Ë¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤¬È¿¾Ê¤ÎÊÛ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°È¾¤ÏÌ¾Á°Éé¤±¤·¤¿¡×¡ÚÅìµþV¡Û
¡¡2025Ç¯£¹·î15Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FCÅìµþÀï¤Ç£°¡Ý£±¤Î´°ÉõÉé¤±¡£Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¶þ¿«¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¤³¤ì¤Ç15°Ì¤«¤é16°Ì¤Ë¸åÂà¤·¡¢´í¸±¿å°è¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÉ½¾ð¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤òÃ²¤¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥óÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç¤¹¤é¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°È¾¤ÏÌ¾Á°Éé¤±¤·¤¿¡×ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°È¾¤ÏÌ¾Á°Éé¤±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¬º£ÆüÂ¿¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÍ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤â¤Ã¤ÈÈà¤é¤ËÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤°¤é¤¤¤ÎÆâÍÆ¤òºÇ½é¤«¤é¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÎÁª¼êÁØ¤È¤«¡¢¥¯¥é¥Öµ¬ÌÏ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌ¾Á°Éé¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸À¤¤ÌõÌµÍÑ¡£Éé¤±¤ÏÉé¤±¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¡¢¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡»î¹ç¸å¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÉ½¾ð¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤òÃ²¤¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥óÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç¤¹¤é¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°È¾¤ÏÌ¾Á°Éé¤±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¬º£ÆüÂ¿¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÍ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤â¤Ã¤ÈÈà¤é¤ËÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤°¤é¤¤¤ÎÆâÍÆ¤òºÇ½é¤«¤é¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÎÁª¼êÁØ¤È¤«¡¢¥¯¥é¥Öµ¬ÌÏ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌ¾Á°Éé¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸À¤¤ÌõÌµÍÑ¡£Éé¤±¤ÏÉé¤±¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¡¢¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð